El Murcia, rival a batir para lograr la tercera victoria David Agudo en el partido de la pasada temporada. :: e. domeque Con la única baja de Isma Heredia, el Don Benito tratará de superar a un equipo que suma cuatro jornadas sin perder ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 20 octubre 2019, 11:11

Conseguir tres victorias consecutivas en Segunda B es un reto complicado. Hacerlo ante un equipo como el Real Murcia aumenta ese nivel de dificultad. Y ese es el reto que se le presenta esta tarde al Don Benito tras las victorias frente a Granada B y Villarrubia. Llega uno de los 'cocos' de la categoría que, tras un inicio irregular, pasa ahora por un buen momento.

«Es un equipo referencia en el panorama nacional. Solo con el nombre ya te asusta y creemos que va a ser un partido muy disputado», reconoce Juan García, entrenador del Don Benito, que cree que la clave de su resurrección está en el cambio de dibujo táctico de los de Adrián Hernández. Además destaca que se trata de un equipo «muy compacto, que va a llegar con intención de ganar el partido porque no pueden pretender otra cosa en ningún campo».

En cualquier caso, Juan García espera un partido intenso y advierte de que su equipo no va a especular con el resultado. «Sabemos que en casa nos tenemos que hacer fuertes. Espero un partido competido, muy serio y con muchas variantes tácticas», afirma.

Esas variantes tácticas podrían llegar también de inicio. Así lo avanzaba el técnico pacense que no ha repetido once en las últimas jornadas. La pasada semana entraban Manu Ramírez y Santana en el once inicial, suplentes ante el filial nazarí. «Cada partido es una historia distinta y este domingo tenemos otra batalla para la que tenemos que usar nuestras mejores armas», indicaba en la previa del partido.

Está por ver si repite con la dupla atacante de David Agudo y Dani López, claves en las dos primeras victorias. Si bien, ante el Murcia podría apostar al inicio por un sistema más defensivo con un único punta. También es una incógnita la presencia de Abraham Pozo, ya recuperado de su lesión, pero que todavía no ha reaparecido.

Por su parte, Adrián Hernández advertía que «contra el Don Benito y contra el Manchester United con nuestras armas siempre vamos a salir a ganar». En el Murcia serán baja por sanción Chumbi y Edu.