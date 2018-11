Munitis, el regreso de todo un líder Pedro Munitis celebra uno de sus goles con el Badajoz. :: HOY El actual técnico del UCAM sigue siendo un ídolo para la afición del Badajoz, que aún recuerda aquella lesión que truncó el sueño de un ascenso que acariciaba J. P. BADAJOZ. Jueves, 15 noviembre 2018, 08:24

Munitis dejó una huella imborrable en Badajoz. No fue un jugador que marcara una época en el club ni tampoco acumuló números de leyenda. Pero es uno de los mitos de la historia blanquinegra. Sólo disputó 28 partidos (de 42) con el Badajoz y marcó 10 goles, pero suficientes para enamorar a la afición y hacerla soñar con un ascenso que se truncó por una inoportuna lesión que le hizo perderse las últimas siete jornadas. La historia de Munitis con el Badajoz es la de lo que pudo haber sido y no fue. En la ciudad se le recuerda como un símbolo y aún se le idolatra. Su '23' es un dorsal legendario. Digno de ser retirado con honores si fuera baloncesto. Ay, aquella temporada de Munitis. De no haberse lesionado el hombro el destino del Badajoz quizás habría sido otro. «Fue una pena. Sentí frustración e impotencia por no poder ayudar a mis compañeros a conseguir ese ansiado ascenso para la ciudad», recuerda desde Murcia.

Pedro Manuel Munitis Álvarez (Santander, 1975) vivió una etapa intensa en el Badajoz, tan explosiva como sus arrancadas. «El poco tiempo que estuvimos juntos me marcó mucho y creo por lo que me cuentan que allí a la afición también». Ahora vuelve al frente del líder en un test de altura para medir las aspiraciones del equipo blanquinegro. «El destino hace que nos volvamos a cruzar después de veinte años y me hace una ilusión muy grande volver a Badajoz», señala.

Estos días, coincidiendo con su regreso a la capital pacense como técnico del UCAM Murcia dos décadas después, los recuerdos de aquella memorable temporada 1997-98 han salido a florecer de nuevo. Sus gambeteos, sus goles, su clase. Munitis también reconoce vivir una semana especial que le ha retrocedido a los años de pasión desbordada en el viejo Vivero. «Si yo para ellos soy lo que ellos para mí habré dejado una huella de la leche porque a mí me la dejaron», remarca.

Aquel Badajoz de Lotina, primero; y Peiró, después; con Generelo de interino entre medias; acabó sexto a diez puntos de la promoción de ascenso. Pero hasta la lesión de Munitis, el equipo pacense iba quinto a seis puntos del cuarto. Precisamente, el jugador cántabro decía adiós a la temporada un día antes del trascendental encuentro en El Vivero ante el Villarreal, que era el que marcaba la cuarta plaza. El partido acabó en empate sin goles. Sin el cántabro, los pacenses perdieron dos partidos y empató otros dos en las siete últimas jornadas. «Para mí fue una impotencia muy grande ver que el equipo tenía posibilidades meterse en playoffs y no poder jugar. Intenté acelerar la recuperación, me colocaron una hombrera, pero se me salía el hombro», lamenta aún como si todavía le martilleara ese sufrimiento. Era tan determinante su presencia que Peiró apeló entonces a la afición para que fuera «su jugador número '23'». Y hasta el punto que los nostálgicos recuerdan esa época como el ascenso que se escapó. Pero realmente a efectos clasificatorios estuvo más cerca dos años antes con el Badajoz de Colin Adisson cuando acabó la liga sexto empatado a puntos con el Extremadura, quinto (el Madrid B, cuarto, no promocionaba), pero por un gol (2-1 en El Vivero y 3-1 en Almendralejo) se metían los azulgranas, que acabarían haciendo historia con su primer ascenso. El segundo sería precisamente ese año de Munitis.

Pero la lesión no fue el único infortunio del Badajoz para quedarse sin la luz de su estrella. Munitis sufrió una sanción de seis partidos por un rifirrafe con Jabato en un Badajoz-Moralo de Copa del Rey que acabó con los dos jugadores expulsados por roja directa. «Aquella sanción fue un momento muy duro. Me ayudó a madurar», admite. Esa eliminatoria se disputó tras la segunda jornada de liga y no volvió a jugar hasta la novena. De ahí que la afición pacense suspire con cierto lamento cuando vuelve su mirada atrás.

El Badajoz sirvió de trampolín a Munitis que llegó al viejo Vivero cedido por el Racing. En el Sardinero no dejaron escapar la oportunidad para repescar a un diamante en bruto y un año después daría el salto al Real Madrid donde curiosamente competía por el puesto con Solari, ahora flamante entrenador blanco.

Munitis no llegó a jugar en el Nuevo Vivero con el Badajoz porque el estadio se inauguró seis meses después de su marcha. Pero el genuino exjugador cántabro fue testigo directo de su construcción. Un año y medio más tarde, Munitis tuvo la oportunidad de jugar en el Nuevo Vivero como local. Regresaba a Badajoz para disputar el España-Chipre en septiembre de 1999 recordado por la plaga de langostos y la pintura del césped para disimular las calvas. Todos los focos de aquella noche giraban en torno a su figura. El ídolo había vuelto convertido en una estrella internacional.

Pero el pasado blanquinegro de Munitis no es el único aliciente del partido. El cántabro coincidió con Mehdi Nafti en el Racing de Santander en la 2002-03. «Tengo muy buena relación con Nafti. Es una gran persona, muy intenso, muy competitivo y transmite mucho. En Badajoz nos veremos con el cuchillo entre los dientes».