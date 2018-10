«Todo el mundo ha sumado y eso es importante» Lunes, 22 octubre 2018, 08:42

«Para mí lo más importante y con lo que me quedo es que juegue quien juegue el equipo ha funcionado, todo el mundo ha sumado y eso es muy importante para el futuro», expresaba Julio Cobos, tras la primera victoria del Villanovense en Liga esta temporada. El técnico serón señala que ha sido una semana especial, con tres partidos sin perder. «Estamos contentos de ganar a un gran equipo en una semana especial en la que los resultados refuerzan nuestra forma de trabajar y seguir mejorando». Cobos asegura que el partido de Copa del Rey ante el Sevilla está apartado, «porque no estamos donde nos gustaría y debemos pensar por ello en el próximo partido y no en la Copa».