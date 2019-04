«Le miré a los ojos y le dije que se lo iba a parar» Kike Royo en una de las porterías del Nuevo Vivero. :: CASIMIRO MORENO Kike Royo Portero del CD Badajoz «Ante el Jumilla nos lo tomamos como una final y no vamos a defraudar a toda esa gente que va a venir al campo» JAVI PÉREZ Badajoz Martes, 9 abril 2019, 08:06

Badajoz se rinde a las manos de Kike Royo. El portero riojano se ha ganado por derecho propio la condición de superhéroe blanquinegro y con sus espectaculares paradones hace soñar a la afición. El domingo en La Condomina detuvo un penalti en el 98 y la respiración de compañeros y aficionados. Kike Royo (Logroño, 1991) tiene unos guantes de oro y el Badajoz un portero de Champions.

-Después del subidón de adrenalina, ¿ha conseguido dormir algo?

-Muy poco porque llegamos a las seis y media y entre el niño y que soy de poco dormir... Pero bueno con una alegría inmensa.

-Minuto 97. El árbitro señala penalti, ¿en qué pensó?

-Lo primero es que ojalá lo pare porque creo que nos merecíamos la victoria ante un gran rival como el UCAM que está hecho para ascender. Y tuve la suerte de acertar el lado e intenté pararla. Me siento feliz por seguir con la racha de once partidos sin perder y que sirva al equipo para optar a la fase de ascenso.

-¿Sabía que lo lanzaría a ese lado o fue intuición?

-Había visto a Chavero en otra ocasión tirar un penalti al medio y mi conciencia no iba a estar tranquila quedándome parado. Le aguanté al máximo, le miré a los ojos, me miró y cuando cogió el balón le dije que se lo iba a parar. Estoy muy contento por ayudar al equipo y ver después la cara de felicidad de todos mis compañeros y la gente que se desplazó hasta Murcia.

-¿Llegó a escuchar el pitido final o salió corriendo fruto de las revoluciones del momento?

-Cuando pitó el penalti le pregunté al árbitro si había rechace y me dijo que sí lo iba a dar. Cuando se lo paro me intento levantar lo antes posible y al ver salir el balón del campo eché a correr. Fue una liberación enorme porque fueron unos minutos de tensión y no merecíamos un final tan dramático. Lo recuerdo con mucha alegría y que todos venían hacia mí.

-¿Cómo le recibieron en el vestuario?

-La celebración fue más bien en el campo. Fue todo espontáneo. La alegría que vi cuando eché a correr y todos corriendo hacia mí, incluso luego he visto en las imágenes que el míster también corrió por el campo. Ese momento fue un reflejo de la unión que tenemos y es lo que hace posible la racha que llevamos.

-La plantilla estaba muy mentalizada que ese era el partido clave para el playoff que ya tiene a dos puntos. ¿Y ahora qué va a pasar?

-Era el partido que todos hemos soñado, donde te juegas prácticamente la temporada entera. Pero tampoco creo que hubiese sido un palo gordo si perdíamos porque el UCAM es un gran equipo y nos quedarían seis jornadas jugándonos la Copa. Aunque no es lo mismo recibir el domingo al Jumilla jugándote la Copa del Rey que el playoff como ahora.

-Ante el Jumilla ya se conocerá lo que hayan hecho UCAM y San Fernando que juegan el sábado. ¿Qué espera el domingo?

-Confío en que habrá un gran ambiente. Desde que acabó el partido la afición en las redes sociales está haciendo otro llamamiento más a los que nos tiene acostumbrados. La ciudad tiene hambre de fútbol. Y nosotros les necesitamos mucho. Ante el Jumilla tengo una espinita clavada porque me expulsaron por un balón que me dio en la oreja y el árbitro consideró que fue con la mano. Además perdimos 3-0. Nos lo tomamos como una final y no vamos a defraudar a esa gente que va a venir el domingo al campo.

-¿Es consciente que tiene a toda una ciudad entregada?

-La verdad es que no me esperaba tanto 'boom'. El año pasado seguía mucho al Badajoz porque se interesó por mí y este año cuando se dio la oportunidad de venir aquí ni me lo pensé porque me habían hablado muy bien de la ciudad, del club y de un ambiente increíble en el Nuevo Vivero. Y no me sorprende. En pocos campos se vive un ambiente así.

-¿Es de imaginar que estará desbordado después de la repercusión que ha tenido su espectacular vuelo?

-Después del partido hubo un momento en que tuve que dejar el móvil porque me estaba agobiando. Me gustaría atender a todos, pero tengo un niño pequeño (Kike de 2 años) y quiero dedicarle el máximo tiempo posible. Entre viajes y partidos no estás prácticamente con tu familia y lo que quieres es llegar a casa y disfrutar de mi mujer y del niño.

-Hasta Íker Casillas le ha mencionado en twitter.

-Se te ponen los pelos de punta pensar que gente como Antonio Ruiz o Míster Chip esté pendiente del Badajoz. No es normal que se hable tanto de un portero. En realidad un penalti lo paras o no lo paras. Solo de ver la cara de felicidad de mi familia, del equipo y la afición ya merece la pena.

-¿Ya le ha llamado el club para renovar?

-Hoy día no me preocupa. Me preocupa el partido del domingo. Si el club tiene interés no habrá problemas porque estoy muy a gusto aquí. Pero ahora es momento de pensar en una nueva final e intentar ganarla.

-¿Dónde se ve el 28 de mayo?

-Casualmente se supone que va a nacer mi segundo hijo y espero no perdérmelo como con el primero. Pero ojalá estemos disputando el playoff con el Badajoz. Algo que era impensable antes de Navidad. Tras perder con el Sevilla B veíamos un futuro gris. Y ahora que estemos hablando de una fase de ascenso a Segunda División sería algo muy importante para la ciudad.

-En seis meses ha cambiado todo bastante. De estallar la afición contra el equipo y los jugadores pedir perdón tras perder con el Linense a tenerla entregada e ilusionada.

-A mí ese partido me marcó mucho. Era normal que la afición estuviera enfadada porque los resultados no salían, pero el fútbol da muchas vueltas y ahora el equipo está en una dinámica espectacular.