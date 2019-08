SEGUNDA B Miércoles movido en el estadio Romano Sesión del Mérida. :: J. M. ROMERO Por la mañana se presentará al presidente Paco Puertas, por la tarde a toda la plantilla y por la noche, penúltimo amistoso ante Villarrubia M. G. MÉRIDA. Miércoles, 14 agosto 2019, 08:16

Día completo en el Romano. Primero, su nuevo presidente, Paco Puertas, se presentará ante los medios de comunicación en una rueda de prensa a las 11.00 horas para dar a conocer el nuevo proyecto, hablar de la situación actual del club y responder preguntas. Segundo, el equipo se presentará oficialmente ante su público a partir de las 19.30 horas: los jugadores y componentes del club saldrán uno por uno y el capitán, entrenador y presidente se dirigirán luego a la grada de Tribuna. Y tercero, la jornada se completará con el penúltimo amistoso de la pretemporada, recibiendo a partir de las 20.30 horas al Formac Villarrubia, del mismo grupo IV.

«Estoy contento hasta ahora con la pretemporada porque todo lo que estamos trabajando y ensayando en los entrenamientos se está viendo reflejado sobre el césped», indica Santi Amaro. «Tanto en ataque como en defensa como en transiciones. Además, en todos los partidos que hemos jugado hasta el momento hemos hecho gol. Y los errores que estamos cometiendo. prefiero, la verdad, que aparezcan ahora». En esta última semana y media antes de recibir al Don Benito en el estreno liguero queda tan solo «ejercitarnos en los pequeños detalles: trabajo individual, trabajo por líneas, lo que no tiene que hacer nunca uno como jugador. Esas pequeñas cosas», explica.

Hace una semana, en el empate a uno ante el Guijuelo, el cuerpo técnico emeritense salió satisfecho por el ritmo alto y competitivo que el equipo le imprimió al partido. «Esperamos ante el Formac Villarubia un partido muy similar. No obstante, y lo más importante de todo, es que no haya lesiones», suplica Santi Amaro. Esta tarde no estará seguro Gaspar y es duda hasta última hora Poley.

Gaspar sufre molestias en el isquio. A lo largo del día se someterá a pruebas médicas que diagnosticarán si tiene una contractura, una distensión o una rotura. «No va a jugar. Mínimo, tenga lo que tenga, serán diez días de baja o reposo. Así es que para recibir al Don Benito en la primera jornada será duda. No vamos a arriesgar con él», apunta el técnico emeritense. El mediapunta cacereño salió en la segunda parte en Leiria y a los pocos minutos se tuvo que retirar al notar las primeras molestias.

Por su parte, Poley, que se marchó tocado ante el Guijuelo, entrará en la lista y calentará en la segunda parte. Y según sus sensaciones, saldrá a jugar o se le reservará para visitar al Unionistas el domingo en el cierre de pretemporada. O sea que llegará el inicio liguero. Sí jugará el juvenil Dani Pérez. «Es la presentación y tienen que jugar todos...».