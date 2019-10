Sin miedo y sí mucho respeto al derbi El blanquinegro Álex Rubio y el capitán romano Javi Chino en el último Badajoz-Mérida en 2018. / CASIMIRO Badajoz y Mérida no llegan en sus mejores momentos al gran duelo de rivalidad y aunque por potencial y clasificación parece claro el favorito, este tipo de partidos son imprevisibles J. P. Y M. G. BADAJOZ y MÉRIDA. Viernes, 25 octubre 2019, 07:58

Tan insondable como inexplicable es el juego del fútbol. Ahora mismo, por situación y necesidad, al Mérida parece venirle mejor un amistoso con un Segunda extremeño que un derbi ante tu máximo rival histórico. Pero absolutamente nadie es capaz de negar que el choque pueda servirle al equipo de Diego Merino como punto de inflexión que cambie el termómetro de la temporada.

E igual en la acera de enfrente. Por clasificación y potencial, el Badajoz espera darle la puntilla a su máximo rival en un Nuevo Vivero que espera el mejor ambiente de la temporada. Pero absolutamente nadie es capaz de negar que al equipo le pueda salir un partido como los dos últimos y tenga que aguantar un resultado que tiene más recorrido en días y semanas que cualquier otro. ¿Les viene bien el derbi este domingo? ¿Hubiera sido mejor en otra fecha? Se lo preguntamos a los protagonistas.

El runrún por el mal juego en sus dos últimas citas sobrevuela como un nubarrón por el Nuevo Vivero. Y el Mérida amenaza con descargar una tormenta en el edén blanquinegro. En el Badajoz hay mucho respeto a su máximo rival a pesar de la diferencia clasificatoria. «En un derbi no hay favoritos. Casi siempre son partidos muy disputados. Es verdad que nosotros llevamos un año muy regular con el equipo en puestos de arriba y que el Mérida no ha empezado como le habría gustado», apunta Guzmán. El equipo romano no termina de arrancar y los de Nafti no han ofrecido sus mejores sensaciones ante el Villarrobledo y UCAM. ¿Quién llega peor? «Un derbi es un partido diferente, se juega a otras pulsaciones y es muy disputado», remarca el capitán blanquinegro. Como capitán y pacense esta semana ha transmitido a sus compañeros la adrenalina que supone este tipo de encuentros. «Les he comentado que no es un partido cualquiera por el significado que tienen los tres puntos para nosotros y por la afición porque es un derbi. Queremos darle esa alegría a la afición».

En el Mérida, aunque los datos y el presente aconsejen que no, también hay clavos a los que agarrarse para desear ahora el derbi. El primero de ellos lo ofrece el presidente, Paco Puertas: «El equipo fuera de casa está bien». Y recita de memoria: «En Sanlúcar estuvo muy bien hasta el momento de la expulsión; en Marbella merecimos más; en Granada ganamos y en Murcia hicimos un gran segundo tiempo. Han sido partidos muy apretados en los que siempre hemos competido. Creo que el equipo, psicológicamente, tiene un problema en casa y eso es lo que hay que resolver. Fuera de casa estoy tranquilo. Estoy convencido de que vamos a competir muy bien». ¿Entonces no tiene miedo de que el derbi llegue en este preciso momento? «La verdad es que no. Espero dar una sorpresa que muy poca gente espera».

El segundo clavo lo aporta el director deportivo, Rubén Andrés: «Los rivales difíciles nos hacen concentrarnos más y mejor». Y pone el ejemplo del duelo ante el Recreativo de Huelva, donde el Mérida jugó su mejor partido de la temporada en el Romano ante el rival más complicado y de mayor entidad de todos los que ha recibido. «Te llega un rival 'asequible' a tu estadio y te araña puntos. Y luego viene el Recre y le juegas de tú a tú. Mirar el calendario no sirve de nada: cada cosa viene a su tiempo». ¿Entonces también prefiere que el derbi llegue ahora? «Puede ser un buen momento para que los jugadores saquen la mala leche y den un golpe encima de la mesa».

El último clavo lo pone el vestuario del Mérida, en el nombre de su capitán, Javi Chino, que tira de la esencia por la que todos decidieron vivir del juego: «Este tipo de partidos los queremos jugar todos. Sabemos que llegamos en un momento delicado, pero habrá que jugarlo. Mucha gente nos da ya por muertos, pero nosotros confiamos y vamos a trabajarlo». ¿Entonces no hay miedo? «No. si hacemos lo que nos gusta, cómo vamos a tener miedo. Lo que hay es ganas».

Para el capitán blanquinegro Guzmán es el tipo de partidos que nadie quiere perderse. «Como pacense reconozco que cuando sale el calendario lo primero que te fijas es en estos dos partidos. Vamos a intentar hacerlo bien y que la afición disfrute». Aunque precisa que nada cambia en la dinámica de entrenamientos. «La semana es igual que otras. Preparas el partido en la misma línea de trabajo y con el objetivo de llegar bien al domingo. En eso no cambia, pero está claro que las emociones son distintas».

El único que en Mérida le concede un guiño a la realidad es el entrenador, Diego Merino. «Lo que me hubiera gustado es haber tenido más tiempo para poder trabajar mejor al equipo». ¿Pero? «Pero las cosas no se eligen. Sabemos que el Badajoz es un rival muy completo y le respetamos muchísimo, pero confiamos en nosotros. Sabemos cómo son este tipo de partidos y vamos a prepararlo para competir y hacer las cosas bien».

Si Hugo Díaz marcó un doblete para el Mérida en la ida del Romano hace dos años, Guzmán fue el gran protagonista del último derbi en el Nuevo Vivero con otros dos goles en febrero de 2018. «Lo voy a recordar toda mi vida. Es el partido que más he disfrutado en mi carrera y uno de los recuerdos más especiales que tengo como futbolista». De héroe al ostracismo en año y medio. Ahora apenas ha tenido protagonismo con solo 44 minutos repartidos en tres partidos y algunas semanas sin ni siquiera ser convocado. «Sé de la dificultad de poder jugar el domingo, pero si tengo la oportunidad la motivación está ahí». Y asume su nuevo rol. «Entrenas para cambiar la situación, confío en mi trabajo y estoy preparado para jugar». En ese sentido, Kike Pina resalta el gran nivel de la plantilla. «En cualquier posición tenemos mucha rivalidad. Nadie sabe si va a jugar el domingo».