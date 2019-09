El Mérida aún no sabe sumar Gaspar, antes de ser cambiado, en el encuentro del Mérida de este domingo ante el Recreativo. / J. M. Romero Tras un tramo inicial igualado, fue superior al Recre y mereció los tres puntos, pero se encontró la derrota en la ultima jugada del choque JAVI LAIRADO Domingo, 22 septiembre 2019, 20:53

La película había sido demasiado parecida en cada una de las cuatro primeras jornadas para el Mérida. Que sí, que no era inferior a cada rival. Que sí, que dominaba el choque e incluso, a menudo, el tiempo del partido. Que sí, que es un equipo pulcro y aseado con la pelota. Pero que, a la hora de verdad, el error (o errores) llegaba. Esa capacidad para desconectar de la máxima de este juego había lastrado al equipo romano en este inicio de competición y lo había llevado a una situación, si no dramática, sí al menos incómoda. Esta vez casi ni hizo falta equivocarse.

Comenzó atractivo el duelo, movido, buscando todos participar con la pelota. Pedía el cuero Isi Ros al pie, y en la jugada siguiente era Gaspar o los dos puntas del Mérida los que reclamaban el pase. No se finalizaban las jugadas, pero se llegaba con comodidad al vértice del área. Los locales recordaron lo que les había dado rédito en las últimas semanas: balón directo hacia un Miguel Ángel Espinar que movía a su par hacia un lateral, allí podía hacerle daño. Y lo logró más de una vez, pero se encontraba muy solo y le era imposible convertir esa superioridad en ocasión. No disparó el Mérida hasta casi la media hora de juego, con un lanzamiento lejano de Gaspar tras un rechace que se fue alto. El Recreativo también asomaba sin golpear, con Chuli aprovechando bien el espacio entre el mediocentro y los centrales romanos, atacando ese espacio con clase. Pero esos futbolistas de calidad aparecían con cuentagotas, y no encontraban movimiento a su alrededor.

Ambos equipos evidenciaban sensación de falta de confianza. Centrocampistas y defensas cumplían y arriesgaban lo menos posible, cercenando casi cualquier posibilidad de llegar con peligro. El Mérida subió una marcha en los últimos cinco minutos de la primera mitad. Encontró a sus puntas. Primero a Pino, en un lanzamiento desde la esquina. Recibió el delantero de espaldas, y fue metiendo cuerpo buscando su espacio para armar la zurda. Su remate se fue cerca del poste izquierdo de Nauzet. A Espinar, como casi siempre, en un pase al espacio para medir su velocidad ante Morcillo. Llegó a la pelota y su disparo, potente pero centrado, fue repelido por el meta canario.

Posiblemente había logrado el Mérida su primer objetivo del domingo: competir, no conceder. Mantener la pistola dentro de su funda para, si ya que no se hiere al rival, al menos no se dispara en pie propio. Pero ¿bastaría en la segunda mitad con tratar de no equivocarse y acertar la que tuvieran? Los minutos irían estrechando la soga sobre ambos equipos, necesitados de triunfos en este inicio liguero.

Mismas constantes

Pocos cambios tras la reanudación. El juego mantenía las mismas constantes, la pelota en pies del Mérida con la primera premisa de no confundirse y la segunda de crecer a través las segundas jugadas en zona de tres cuartos. El Recre trataba de discutir la posesión de balón, pero sabía que su mayor peligro podía llegar corriendo.

Por lo tanto, nadie se mostraba del todo incómodo, pero ambos andaban como quien camina con una china en el zapato: sin saber si parar o no. Perdió el Mérida dos de sus activos en un minuto. Caían lesionados Poley y Pino, lo que dejó al equipo descolocado algunos minutos del césped. En ese trance, Nano dispuso de la primera gran ocasión onubense en una falta que Harillo despejó a saque de esquina.

0 Mérida Harillo; Melchor, Álex Jiménez, Javi Chino, Héctor; Gaspar (Cristo, min.79), Del Castillo, Poley (Curro, min.63), Santi Villa; Miguel Ángel Espinar, Pino (Dani Espinar, min.64). 1 Recreativo Nauzet; Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Sergio Jiménez, Gus (Fran, min.67); Isi Ros (Barroso, min.73), Gerard Vergel (C. Martínez, min.85), Chuli; Quiles. Gol 0-1: Chuli, min. 90. Árbitro Carralero Calvo. Amonestó a Poley, Melchor, Miguel Ángel Espinar y Curro, del Mérida; y Gus, Sergio Jiménez, Isi Ros y Nano del Recre y a su entrenador Alberto Monteagudo. incidencias Estadio Romano, alrededor de 4.000 espectadores.

Llegábamos a la batalla final con el partido rompiéndose por momentos. Se apuntó a ella Gaspar, dispuesto a unirse a los Espinar con electricidad para enchufar a su estadio. Dos jugadas de mucha combinación y toque animaban al equipo a dar un paso más, pero reaccionó de maravilla el Recre, durmiendo el juego varios minutos con conducciones largas, sedando balón e ilusión al mismo tiempo. Trató Amaro de acercar al gol a su equipo introduciendo a Cristo en el campo, y el gol estuvo cerca. Lanzó de esquina el de Pueblonuevo, y tras una serie de rechaces la pelota cayó sobre Del Castillo, que cabeceó por encima de Nauzet… demasiado alto.

Pero el fútbol volvió a abofetear al Mérida en el momento clave. Última jugada del partido, con los romanos presionando la salida de balón visitante, buscando una posibilidad que se escapaba, un avance rápido por la banda izquierda del Recre concluyó en un centro al primer palo, donde apareció Chuli para hacer el gol de la victoria. Ni siquiera hubo tiempo para sacar de centro.

Contar parecida historia por quinta semana consecutiva es complicado. Y el caso es que la historia lo fue. Parecida, semejante, similar, casi idéntica. Y el resultado, soga al cuello.