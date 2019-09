SEGUNDA B El Mérida pretende estrenarse en un fortín El último gol del Mérida, ante La Balona el domingo pasado, lo anotó Álex Jiménez. :: j. m. romero Los emeritenses buscan el primer triunfo de la temporada en un estadio inexpugnable desde el pasado 7 de enero M. G. Domingo, 15 septiembre 2019, 09:29

mérida. Un exmediocentro reubicado en un banquillo. Con un bagaje estadístico fabuloso en sus primeros rumbos como entrenador. Con el concepto de grupo imperando por encima de lo individual. Con la percepción de que, en este grupo, cualquiera le puede a cualquiera. Podríamos estar hablando de Santi Amaro. pero también de David Cubillo, el técnico del Marbella. Aterrizó en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas a principios de enero y, desde entonces, sólo ha perdido en dos partidos: en su debut ante el Jumilla (0-3) y en Cartagonova (2-0). Todo lo demás son victorias (sobre todo) y empates.

«Fue el cuarto o quinto mejor equipo del grupo el año pasado en la segunda vuelta. Yo creo que este año va a estar en la parte alta», opina Santi Amaro de su rival de esta mañana. «Pero da igual el rival que sea: la igualdad es tanta que vas a estar siempre cerca de ganar cualquier partido. Lo importante es estar concentrado». Debería estarlo el Mérida, aparte de porque aún no ha estrenado su casillero de victorias esta temporada, porque no gana en Marbella desde la 2006-07.

«Espero un partido similar al del Linense», continúa Amaro. «Marbella y Balona son dos equipos parecidos. Tiene futbolistas por fuera muy rápidos, dinámicos al espacio, como Paulo Vitor o Mustafá. Creo que nosotros vamos a tener posesión y opciones de hacer gol». Aunque el Marbella, con Cubillo como técnico, no pierde en su Municipal desde el 7 de enero. Este curso lo ha arrancado con sendos empates en Talavera y Murcia ante el UCAM y le ganó al Villarrobledo en casa. Con conocidos en sus filas como Wilfred, José Cruz, Dani Pérez, Elías Pérez y Álex Bernal, aparte del propio Mustafá.

Viaje con una lista de 18

El cuadro emeritense viajó ayer con 18 futbolistas en la convocatoria. Regresó a una lista Javi Chino y se quedaron fuera, por decisión técnica, Salvi, Adrián Tellado y Obama, más el lesionado Javi Sánchez. Volverá por tanto a jugar Curro Harillo en puerta y aparecen como únicos fijos en el 'once' la línea defensiva, Curro y Antonio Pino. Todo lo demás está en el aire. Lo normal es que Amaro vuelva a apostar por el 4-1-4-1 (cuando defiende) y el 4-3-3 (cuando ataca).

«No estoy buscando un 'once' titular fijo», se explica el técnico emeritense. «La idea es que cualquier futbolista esté preparado para jugar cada domingo. Eso se consigue teniendo jugadores del mismo nivel y que sean conscientes de que la confianza va en los hechos y no solo en la palabra. Es una norma no escrita que establecimos desde el principio y lo tienen que asumir».