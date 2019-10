El Mérida araña un punto a la calamidad Celebración del gol de Santi Villa que ponía el empate ante el Yeclano, ayer, en el Romano. :: j. m. romero En un choque plagado de errores por ambas partes, abandona el farolillo rojo gracias al empate, pero aún no ha ganado en el Romano JAVI LAIRADO MÉRIDA. Lunes, 21 octubre 2019, 08:34

Diego Merino no se había sentado aún en el banquillo de local del Romano y su primera vez era casi una final para su equipo. Es el Mérida un club instalado en el histrionismo desde hace tiempo, que curso a curso disputa finales y partidos definitivos desde poco entrado octubre, lo que lleva al desmoronamiento físico y psicológico de su bloque y afición. Así, llegando al duelo como colista y sin conocer la victoria en los cuatro partidos disputados hasta la fecha en el Romano, necesitaba una alegría en forma de victoria para elevar el ánimo de su tropa. Y el caso es que pasan las semanas y sigue sin merecerlo.

El partido comenzó bajo fina lluvia, gris, con nubes sobre el Romano. Lo que ocurría en el césped se contagió de esa frialdad para dejar un primer cuarto de hora impropio de un equipo que salía al campo como colista y que se sabía necesitado de victorias. El choque estaba dormido, ningún arranque en velocidad, ningún cambio de juego, ninguna reclamación al árbitro (no tuvo que pitar la primera falta hasta el minuto 14). El Yeclano tampoco exigía demasiado, pero se valía del movimiento de Tonete a un lado y a otro para asomar de vez en cuando al área romana. Nada demasiado peligroso, pero dejándose ver. El Mérida, por su parte, impreciso en la salida, incapaz de saltar líneas rivales, languidecía con la única noticia de Cristo, que aún en solitario, al menos provocaba faltas en tres cuartos del campo. Faltas que concluían en la nada, sin siquiera centros al área.

2 MÉRIDA Sánchez; Mario Gómez, Jiménez, Javi Chino, Héctor; Del Castillo, Curro (Obama, 71'), Mena; Gaspar (Melchor, 81'), Santi Villa y Cristo (Miguel Ángel Espinar, 84'). 2 Yeclano Serna; Sánchez, Camps, Ubay, Martínez (Chino, 89'); Vivanco (Selfa, 71'), Vaquero; Fenoll, Carlos Felipe (Saura, 81'), Alayeto y Tonete. Goles 0-1: Alayeto, min. 26). 1-1: Cristo, min. 28. 1-2: Héctor Camps, min. 40. 2-2: Santi Villa, min. 47. Árbitro Domínguez Cervantes, amonestó a Cristo y Gaspar, del Mérida. Incidencias Estadio Romano, más de 3.000 espectadores, según datos ofrecidos por el club.

Cuando se acercaba la primera media hora de juego, comenzaron los regalos. Como buen anfitrión, regaló primero el Mérida. Lo hizo en un balón larguísimo del Yeclano, en el que Jiménez, Chino y Javi Sánchez no se pusieron de acuerdo sobre quién debía dirigirse a despejar la pelota. Ni tú ni yo ni el otro, y la pelota suelta dentro del área. Apareció Íñigo Alayeto para agradecer el regalo, envolverlo, y definiendo bien cruzando su disparo, adelantar a los visitantes. Afortunadamente para los romanos, el Yeclano no quiso esperar demasiado para devolverlo. Dos minutos después, Gaspar presionó levemente un despeje de Serna, que había salido de su área. Dicho despeje golpeó su espalda y quedó franco para que Cristo, con algún defensa estorbando, pero a portería vacía, empatara y reseteara el choque. Tampoco duró demasiado, porque el Mérida echaba de menos conceder, llevaba casi un cuarto de hora sin hacerlo y Héctor Camps se aprovechó de ello para volver a poner por delante al Yeclano. Lo hizo con un centro que no era tal, pero tampoco llegaba a disparo. El caso es que el balón besó la red. Y, ahora sí, el colegiado pensó que ya estaba bien de regalar y mandó a todo el mundo al vestuario.

Necesitaba el Mérida vitamina tras el descanso y la encontró muy pronto en forma de empate. Fue en un centro de Mario Gómez desde la derecha, que tras un rechace cayó en la zurda de Santi Villa, que empalmó una volea cruzada al fondo de la red. Era, ahora sí, un partido nuevo, de algo más de cuarenta minutos.

Y reaccionaron ambos equipos, dándole vida al asunto. Siguieron equivocándose y precipitándose en las entregas, eso no varió, pero extramotivados por el gol y el rugido de la grada, Mérida y Yeclano se estiraron buscando las áreas del rival. De entrada, Merino, que había visto que su salida de balón en corto desde la defensa era esperada por el Yeclano con el colmillo afilado, ordenó a Sánchez buscar en largo a Cristo cada vez que le llegaba la pelota, y a luchar todos las segundas jugadas, pero lo más lejos posible de su portería. Eso embarulló aún más el juego, lo hizo más largo.

Con el físico justito en el último cuarto de hora, Mérida y Yeclano no supieron cómo hincarle el diente a la victoria y acabaron repartiéndose los puntos. Algo que a los locales, pese a sus regalos, les vale para poco. Abandona el farolillo rojo, sí, pero su afición comienza a asumir que no hay mucha más cera que la que arde. Que la resignación es el primer paso hacia la indiferencia.