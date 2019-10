Merecido premio a la fe del Don Benito David Agudo celebra el primer tanto del partido. :: e. domeque La victoria rojiblanca llegó después de siete jornadas ante el filial del Granada con un gol de Sillero y un doblete de David Agudo ESTRELLA DOMEQUE DÍAZ DON BENITO. Lunes, 7 octubre 2019, 08:06

Se hizo esperar, pero el premio de la victoria llegó para un Don Benito que coge oxígeno y lo hace además ante un rival directo como el Recreativo Granada (3-0). Los dos equipos llegaban al Vicente Sanz necesitados, casi desesperados por ganar. Aunque la exigencia era aún mayor para los de Juan García, ante su afición y con el casillero de victorias a cero.

3 DON BENITO 0 GRANADA B Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Mario Gómez, Gonzalo, Álex Herrera, Manu Miquel, Hendrio (Santana, min. 57), Sillero (Kofi, min. 79), Artiles, Dani López (Manu Ramírez, min. 69) y David Agudo. Granada B Unai; Alberto López, Serrano (Caio, min. 46), Héctor, Montoro, Tavares, Viedma (Butzke, min. 78), Mario (Aranda, min. 78), Isi Gómez, Isma y Rui Pedro. Goles 1-0: David Agudo, de penalti, min. 30. 2-0: David Agudo, min. 70. 3-0: Sillero, min. 77. Árbitro Holcer Lovato (castellano-leonés) amonestó a Hendrio y Artiles en los locales y a Serrano en los visitantes, también a Tavares, expulsado por doble amarilla en el 67. Incidencias Municipal Vicente Sanz, se guardó un minuto de silencio antes de empezar el encuentro por el fallecimiento de un socio y del padre de un canterano. Unos 2.000 espectadores en las gradas.

Fiel a su estilo, pero con algunos cambios de dibujo, el Don Benito saltó al campo con la dupla atacante de David Agudo y Dani López. Un sistema que ya había probado antes Juan García, aunque esta vez con alguna variación. Por tanto, sistema ofensivo ya desde el inicio frente a un rival algo más conservador en su planteamiento. Con tanta pólvora arriba, no tardó en llegar el primer aviso. No se había cumplido el primer minuto cuando apareció David Agudo con un disparo cruzado que se marchó fuera.

Dominaba el partido el equipo local, que en el 10 volvía a inquietar la meta de Unai con un disparo de Sillero de chilena que terminaba manso en las manos del meta nazarí. La tímida respuesta visitante no llegó hasta el 15, con un remate desviado de Rui Pedro, el único que apareció más en ataque. La presencia ofensiva de los rojiblancos se tradujo en el penalti de Serrano sobre Dani López a la media hora de juego. El encargado de transformarlo fue David Agudo, que no fallaba desde los once metros en su regreso ayer a la titularidad (1-0).

El gol dio tranquilidad a un Don Benito que estaba siendo mejor y que antes del descanso volvió a llegar con peligro al área rival con un disparo de Hendrio que atrapó Unai sin problemas. Aunque el 2-0 pudo llegar en un incomprensible error de Unai que no controló un balón que parecía fácil y estuvo muy cerca de colarse en su portería.

Tras el descanso sí llegó la reacción del filial del Granada, que logró meter en campo propio a los rojiblancos, incapaces por momentos de alejar el peligro de su área. Sin ocasiones claras, pero merodeando con mucho peligro los de David Tenorio, metieron el miedo en el cuerpo a buena parte del estadio. Una situación que trató de controlar Juan García con el primer cambio, brasileño por brasileño, con la entrada de Santana por Hendrio.

Pasados esos intensos primeros minutos de la segunda mitad, el Don Benito volvió a tomar el pulso al partido. En uno de los primeros acercamientos, Montoro taponaba con la mano un remate y de nuevo el colegiado señalaba la pena máxima a favor del Don Benito. Esta vez era Sillero el que se situaba en el punto de penalti, pero ajustaba demasiado el balón, que impactaba en la base del palo a la derecha de Unai.

No conseguía ampliar la renta el equipo de Juan García, que introducía una nueva variación con la entrada de Manu Ramírez en lugar de Dani López, por lo que dejaba solo arriba a David Agudo. Al mismo tiempo, el filial andaluz se quedaba con uno menos tras la expulsión por doble amarilla de Tavares. Y no tardó en aprovechar esa superioridad el delantero de Lobón, que en un contragolpe puso tierra de por medio en el marcador después de superar por bajo en el mano a mano ante Unai (2-0).

El gol frenaba en seco las aspiraciones del Recreativo Granada, que afrontaba el tramo final con uno menos y por debajo en el marcador. David Tenorio trataba de recomponer al equipo tras la expulsión y tenía a Buztke y Aranda esperando en la banda cuando el Don Benito les asestó el golpe definitivo. Corría el minuto 77 cuando de nuevo apareció David Agudo en una carrera por la banda derecha para colgar el balón al segundo palo, donde esperaba Sillero para hacer el 3-0, que sería ya definitivo.

Acto seguido entraban ya los dos jugadores del filial nazarí y, poco después, el propio Sillero abandonaba el campo ovacionado para dejar su sitio a Kofi para afrontar los últimos quince minutos de partido ya con más tranquilidad hasta el pitido final.

El ansiado triunfo, que llega después de siete jornadas, permite al Don Benito abandonar esta semana el farolillo rojo, aunque sigue en puestos de descenso. Así, los tres puntos dejan a los de Juan García por delante de Talavera, Mérida y Recreativo Granada, que se queda como colista del grupo. Todo ello antes de visitar este próximo domingo a otro rival directo, el Villarubia, que está solo un punto por delante de los rojiblancos.