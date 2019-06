Melchor, tercer refuerzo romano Melchor, nuevo jugador del Mérida, ante el Don Benito. :: e. domeque Rubén Andrés se decide por el futbolista del Talavera estos tres últimos años para ocupar la banda derecha del equipo de Santi Amaro M. G. Viernes, 28 junio 2019, 08:27

El Mérida continúa alimentando la ilusión de la grada en el verano de su regreso a Segunda B: ayer sumó su undécimo efectivo a la plantilla de Santi Amaro con la incorporación del extremo andaluz Alejandro Rodríguez Melgar (El Ronquillo, Sevilla, 1987). Melchor, como se le conoce futbolísticamente, procede del Talavera y es el tercer fichaje emeritense en lo que llevamos de verano, tras Poley y Gaspar.

«Es un futbolista de banda puro», lo detalla el director deportivo del Mérida, Rubén Andrés. «Es un extremo diestro vertical que llega con mucha facilidad a la línea de fondo. Tiene desborde y pegada. Además, puede adaptarse también a la posición de lateral, como ha demostrado esta temporada en muchos partidos con el Talavera».

Tras forjarse en el fútbol regional andaluz desde 2007 y hasta 2011 con San Roque, Betis C, Mairena y Puerto Real, dio el salto a la Segunda B hace ya ocho temporadas con el San Roque de Lepe, con el que jugó 34 partidos y anotó un gol. Al año siguiente decidió bajar a Tercera para volver a jugar en el Mairena. Y en la pretemporada del 2013 firmó por el Algeciras, donde militó tres años. A pesar del descenso a Tercera, el ascenso a Segunda B y de nuevo descender a Tercera en su última temporada, dejó muy buenas sensaciones en el conjunto algecireño. En 2016 se marchó al Talavera, con el que ascendió a Segunda B y en el que ha jugado 68 partidos y celebrado cuatro goles las dos últimas campañas.

La llegada de Melchor dificulta la continuidad de Joaqui Flores en la disciplina emeritense, que aún no se ha pronunciado sobre el futuro del extremo pacense. Santi Amaro suma desde ayer once fichas senior. Es decir, que le quedarían todavía cinco fichas por ocupar. En teoría, para el lateral derecho, central, mediocentro defensivo, mediapunta y delantero. El resto de la plantilla se completará con sub 23, bien fichados o bien a través de cesiones.