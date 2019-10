El mejor ataque del Don Benito es una buena defensa Mario Gómez defiende a un jugador del Granada B. :: e. domeque Los rojiblancos suman sus dos primeros triunfos de la temporada tras dejar atrás los errores defensivos del inicio de la competición ESTRELLA DOMEQUE Martes, 15 octubre 2019, 09:05

Don Benito. La clave estaba en la seriedad defensiva y una vez recuperada el Don Benito parece haber encontrado la senda del triunfo. Después de seis jornadas llegó la primera victoria ante el Recreativo Granada y siete días después la segunda frente al Villarrubia. El engranaje de la máquina rojiblanca muestra síntomas de mejora después de dos duelos directos que se solventaron sin los errores que tanto les habían castigado en el resto de partidos disputados hasta la fecha.

Esa concentración a la hora de defender va ganando solidez y los números empiezan ya a ser otros. No obstante, pese al irregular inicio, el Don Benito pasará esta semana fuera de los puestos de descenso y con dos puntos más que el año pasado por estas mismas fechas. Una cifra que tratará de mejorar este domingo ante un Real Murcia al que intentará cortar las alas en su escalada tras el mal inicio de esta temporada. Su última víctima era este domingo el Mérida (1-0).

Pese a que los números dan ahora la razón al Don Benito, lo cierto es que poco ha cambiado en los dos últimos partidos para que ahora ese trabajo sí se traduzca en victorias. Y es que, más allá de pulir esos errores defensivos, los de Juan García se han mantenido fieles a su estilo de juego. Con distintas variantes en estos ocho partidos, pero siempre con una idea clara, aunque a veces no estuviera dando resultado.

Así, en estos dos meses, el técnico rojiblanco ha puesto sobre el tapete varios dibujos, prácticamente no ha repetido once y ha repartido los minutos entre casi toda la plantilla. De hecho, el guardameta Fran Delma y el lesionado Isma Heredia son los dos únicos jugadores que no han debutado aún esta temporada. Prueba de ello es también el cambio de guion frente al Villarrubia. Mantuvo la dupla de David Agudo y Dani López en ataque, pero dio entrada a Manu Ramírez, que no era titular desde la jornada 3, y a Santana, suplente ante el filial del Granada. Para ello dejó en el banquillo a Sillero y a Hendrio.

Entre tanta variedad, hay algunas cosas que no cambian. Artiles parece ser la brújula fija en un centro del campo donde también espera poder hacerse fuerte Abraham Pozo una vez recuperado de su lesión. Y otro pilar fundamental es Gonzalo. Las lesiones en defensa han hecho que el capitán rojiblanco haya atrasado su posición para convertirse en el central que ha estado necesitando Juan García en las últimas semanas. Incluso con Quico ya recuperado, Gonzalo sigue actuando en el centro de la zaga.

Las variantes parecen ser infinitas para el Don Benito y está por ver si el técnico Juan García sorprende con un nuevo esquema ante el Real Murcia, que llega al Vicente Sanz después de sumar tres victorias frente a Talavera, Villarrobledo y Mérida, y un empate en el derbi ante el UCAM Murcia.