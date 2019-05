Mayoría absoluta hacia la remontada El Nuevo Vivero animó en todo momento a su equipo ante el Logroñés el sábado. :: cd badajoz Superada la decepción, jugadores, técnico, club, afición..., todos en el CD Badajoz ven factible dar la vuelta a la eliminatoria en Las Gaunas MARCO A. RODRÍGUEZ@HOY_MARCOARN Martes, 28 mayo 2019, 09:44

badajoz. De la decepción a la esperanza hay un margen muy estrecho. Una senda muy corta. Por eso, en apenas segundos el universo que envuelve a este CD Badajoz de la temporada 2018/19 pasó del desencanto y la frustración a una fe tan absoluta como razonada. Del primero al último blanquinegro cree en la remontada de su equipo este domingo -Las Gaunas, 19.30 horas- y todo ello desde el instante inicial. En realidad, incluso desde antes.

Porque no había finalizado el mal trago del sábado, con el gol riojano instalado ya en el electrónico, y la hinchada cantaba el «sí se puede». Minutos después, al poco del pitido final de José Luis Guzmán, el propio Nafti en la remozada sala de prensa del Nuevo Vivero argumentaba que estaban «muy vivos» en la eliminatoria. Que el 0-1 no es un 0-4 y que el contenido de lo que acababan de ver sus ojos no le había disgustado pese a encajar su primera derrota en casa. Sus futbolistas, a los que el preparador ha recargado de una positiva autoestima que no tiene límites, no tardaron en publicar mensajes en los que ven factible asaltar el coliseo riojano.

«De peores nos levantamos. Toca preparar la semana con la misma ilusión e ir a competir a Logroño», significaba un Damián Petcoff al que le castigó en exceso el predominio de un juego directo donde el Logroñés se desenvuelve como pez en el agua. Los balones le pasaban por encima de la cabeza al argentino y así es complicado trenzar jugadas, salvo en varios arreones que los locales tuvieron, uno en cada tiempo, sin gran brillantez.

LAS REACCIONES Julio Cidoncha Damián Petcoff Jose Ángel Guzmán Casaseca Mario Gómez Eder Díez

La plantilla sigue la pauta de uno de los mantras más repetidos desde el club. 'Juntos somos invencibles'. Así que todos, desde el presidente al jugador o aficionado más joven, hablan en sus redes de que la palabra 'rendirse' no está en el diccionario de este Badajoz de la esperanza. «No se puede derrotar a los que nunca se rinden. Jamás dejaré que mi EQUIPO deje de creer», expresaba un José Ángel con el que el fútbol contrajo una deuda. El 'torero' pacense fue golpeado por la crueldad de lo ininteligible y una inexistente falta en la jornada final le privó del que podría ser su última cita en el Nuevo Vivero. Su ausencia, sumada a la de Guzmán Casaseca, se notó mucho, especialmente cuando más falta hacía agitar la coctelera con el marcador en contra y con escasos visos de ser alterado.

Guzmán es otro de los 'creyentes'. «Hoy ha sido una decepción sí, pero... Porque lo hemos hecho otras veces... porque mañana ya pensamos en ganar el partido... porque con esta afición te sientes jugador de superior categoría. Y sobre todo porque es el grito de toda una ciudad y nos llega a cada uno de nosotros. SÍ SE PUEDE». También Eder Díez, Mario Gómez, Julio Cidoncha y el resto de un plantel que no se da por vencido y confía porque se lo ha ganado a pulso. Son conscientes de que será una misión complicada, de que el Logroñés es un adversario de enorme entidad, pero no tiran la toalla. «Nunca te rindas, a veces la última llave es la que abre la puerta. Nos hemos ganado el derecho a soñar», espetaba el central Mario Gómez, compañero en el eje de la zaga de un César Morgado que tuvo en su testa el golazo que hubiera dejado más asequible la dura empresa del domingo. Unos centímetros más abajo y en vez de golpear con violencia el travesaño se habría convertido en la eclosión de una grada agradecida y respetuosa con el generoso esfuerzo de los suyos, con los que no cabe reproche alguno. Los tweets de apoyo institucionales vinieron desde el propio twitter oficial del club. «Recordad que somos el CD Badajoz y aquí nadie se rinde», o del presidente Blázquez, con idéntico contenido. La fe mueve montañas y este Badajoz tiene montañas de fe.

