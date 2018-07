«Mi mayor deseo es ascender y jugar en Segunda con el Badajoz» César Morgado posa con la camiseta blanquinegra en el río Guadiana. :: pakopí El central pacense ya ejerce de anfitrión en la que siente como su casa; pese a tener ofertas de otros clubes su prioridad fue vestir de blanquinegroCésar Morgado Jugador del CD Badajoz MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 28 julio 2018, 09:42

En casa, con los suyos y defendiendo unos colores que recorren sus venas. Es el sueño cumplido de César Morgado (26 de enero de 1993). En junio lo tuvo claro, ante cualquier otra oferta para jugar en Segunda B, su prioridad era blanquinegra. Ahora le espera el Nuevo Vivero y su mística, de la que ya presume ante sus nuevos compañeros, como un anfitrión más. «Vais a flipar», les comenta con orgullo. Hasta ayer, le tocó vibrar desde la barrera, hoy será protagonista de las tardes de gloria del conjunto pacense.

-Por fin en el Badajoz...

-Tenía ganas de venir, de que hubiese un proyecto bueno y se contara conmigo. Lo dije el otro día, si tenía oportunidad de estar en Segunda B aquí, valoraría más esto que cualquier otro equipo. Llegamos a un acuerdo y estoy muy contento. Hacía tiempo que no vivía en casa y estaba tranquilamente entrenando. No me arrepiento porque es lo que quería.

LAS FRASES«Patxi Salinas es un tío gracioso, cercano, campechano, estamos muy contentos con él» «Le digo a los compañeros que van a flipar con la afición. Si la cosa va bien, la gente se engancha rápido»

-Contaba con más ofertas para jugar en Segunda B y se ha decantado por estar aquí.

-Había opciones pendientes por ahí, pero le dije a mi representante que mi prioridad en la categoría era esta. También dependía de la situación, no vas a estar en un sitio con malas condiciones por estar en casa, pero daba más valor a este equipo que a otros.

-¿Cuándo se produjeron los contactos y cómo cristalizaron?

-Sería sobre el 20 de junio. Hablé con Patxi, me expuso lo que él quería y estuve de acuerdo. Mi representante y el club estuvieron hablando durante una semana y arreglamos todo.

-Será una sensación especial jugar aquí.

-Estoy en casa, en el equipo que yo quiero y es una sensación que tenía ganas de percibir, defender algo que siento y notar que me duele más perder que si estoy en otro club. Aunque lo defiendes igual, no es lo mismo.

-Está en un momento de madurez deportiva óptima, con experiencia en la categoría, ahora jugando en casa, ¿se dan todos los condicionantes para que sea esta su temporada?

-Cuando estoy en Extremadura es cuando mejor rindo, soy muy de mi tierra, muy familiar, y eso me ha hecho también dar el paso. Quería probar este año y tratar de dar un salto a Segunda, que es lo que uno busca, aquí o en otro lado. Mi intención es hacer una buena temporada, que la gente me valore, aunque ya lo hace, pero sentirme querido y demostrar lo que puedo hacer.

-¿Cómo han sido las primeras sensaciones con la camiseta del Badajoz en Campomayor?

-Jugamos contra un equipo (Benfica B) muy rodado, que lleva un mes entrenando y es un buen filial. Al final, el 1-0 no fue un resultado tan malo, siendo contra un equipo de Segunda. Estamos intentando mejorar, porque la pretemporada es para eso. Los errores se notan más contra estos equipos, se pagan más que contra un Tercera por ejemplo. Y eso te ayuda a pulir detalles.

-¿Cómo es Patxi Salinas?

-Es un tío gracioso, cercano, campechano, estamos muy contentos, está muy unido con nosotros, no puedo poner ninguna pega. En general, el grupo, el entrenador, todo muy bien, muy familiar. Parece que llevamos mucho tiempo juntos. Espero que eso nos ayude en la liga.

-¿En qué les insiste más en los entrenamientos?

-Nos exige mucha seriedad defensiva, que seamos duros, que compitamos bien hasta el final y que en ataque haya libertad. Incide en que seamos un equipo fuerte y que no cometamos errores. Segunda B es eso: el que menos falla, gana.

-¿Juega en contra que el equipo esté formado en más de un 90% por gente nueva?

-No me ha pasado otros años, pero desde que hemos llegado había muy buen rollo y la primera semana parece que llevábamos tres meses juntos. Eso ayuda mucho cuando llegan los momentos malos.

-¿Nota más responsabilidad por ser uno de los pocos pacenses de la plantilla?

-Al contrario, me veo como si fuese uno más de la casa, como si llevara tiempo aquí; la gente te respeta. Quizás sí tengo esa responsabilidad de ayudar más a los compañeros, dar la cara por ser de aquí, y me gusta ese rol. Cuando te vas fuera esperas que haya gente pendiente de ti y por eso trato de hacerlo yo aquí.

-¿Qué contacto ha tenido con Premium Sport?

-No sé gran cosa, no he preguntado mucho. Es un proyecto serio y poco más te puedo decir. Sé lo mismo que el resto en la ciudad.

-¿Es el Grupo IV el más complicado en Segunda B?

-Para mí sí. He jugado en el uno, el tres y el cuatro, y el más fuerte es este. Más competitivo, con buenos estadios y equipos fuertes, no hay ninguno flojo. Ha bajado el Sevilla Atlético, El Ejido y el Recre están firmando bien, está el Sanluqueño... Va a ser uno de los años más duros.

-¿Cuál ha sido su mejor año o el que recuerda con más cariño?

-Destaco mi estancia en el Mérida, porque marqué cinco goles, estuvimos de mitad de tabla para arriba con un equipo que acababa de ascender. Pero la temporada que guardo con más cariño es la del Villanovense. Llegué en diciembre de la Cultural y me acogieron de manera increíble. Estuvimos peleando con los de arriba y, quitando los últimos quince minutos de Santander, fue un año redondo.

-¿Se ve haciendo algo grande con el Badajoz?

-Ojalá, me encantaría, el mayor deseo que tengo es ascender y jugar en Segunda con el Badajoz. No somos candidatos a eso, tenemos que ir con humildad, sabiendo que hemos firmado buenos jugadores e intentar hacer como el Marbella el año pasado. Hacernos fuertes en casa y rascar puntos fuera, eso es lo que te hace jugar un playoff.

-Días previos a que se anunciara el fichaje, en las redes sociales se hablaba mucho y se palpaban las ganas de que firmara con el Badajoz. ¿Le llegaba todo eso?

-He de aclarar que se dijeron algunas mentiras. Había gente que afirmó hace tiempo que estaba hecho y no era así. Víctor López me llamó, pero luego él salió, se firmó al entrenador, cambió la situación y la cosa quedó ahí. Veía el apoyo de la gente y me gustaba, pero se estaba mintiendo mucho al respecto. Después, cuando salió la opción de verdad, alguno tiraba la piedra a ver si acertaba y daban ya el tema como firmado cuando aún no estaba cerrado. Otros decían que había rechazado al Badajoz porque tenía una oferta de Segunda...

-Viendo el recibimiento de la afición en los entrenamientos, la gente desplazada a Campomayor... Tendrá ganas de jugar en el Nuevo Vivero.

-Muchas. Además, tener a la familia en la grada me entusiasma mucho. Le digo a los compañeros que van a flipar. Si la cosa va bien, la gente se engancha y esto se llena. Es una de las mejores aficiones del grupo. Tenemos que intentar que vayan las cosas bien para que la gente responda.

-Habrá que repetir el fortín del año pasado.

-Tenemos que conseguir que nuestra gente apriete y que los equipos que vengan aquí digan 'madre mía, Badajoz, qué campo más complicado'.

-¿Cómo está este año el campo?

-El Nuevo Vivero necesita un cambio de césped, si no lo hacen no va a mejorar, por más que lo rieguen. Me encantaría que se arreglara, porque nos beneficiaría a todos.