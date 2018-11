Sin margen de error en casa Álex Herrera conduce un balón por la banda en el partido ante el Sevilla Atlético. :: e. domeque Álex Herrera, defensa del Don Benito, asegura que el equipo está tranquilo pese a la mala racha y quieren resarcirse con un triunfo en el Vicente Sanz ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:07

Cinco jornadas sin ganar y, lo que es peor, con cuatro derrotas y sólo un empate. Es el bagaje del Don Benito en el último mes de competición y, por si eso fuera poco, son resultados que no reflejan el juego del conjunto rojiblanco, que no merece tanto castigo. Lo cierto es que, desde la problemática visita a Melilla, los de Juan García han sufrido un punto de inflexión negativo y no consiguen darle la vuelta a la situación.

En Melilla ya recibieron un duro correctivo, después de eso llegó la primera derrota en casa por la mínima ante el Sevilla Atlético. Una semana después, veían cómo Dani Güiza remontaba en el tramo final el 0-1 a favor del Don Benito para dar la victoria al Sanluqueño. Y, tras ese nuevo golpe, llegaron los derbis: el empate que supo a poco ante el Villanovense y la dura derrota del domingo frente al Badajoz en el tiempo de descuento. Quizás, sea el punto que les haga tocar fondo.

«Es verdad que el lunes, más que entrenar, tocó animarnos un poco, ver que no somos tan malos y que no estamos haciendo las cosas tan mal como parece sobre todo fuera de casa», explica Álex Herrera, jugador del Don Benito. «El equipo compite, pero tenemos que corregir esos pequeños errores que no pueden volver a pasar porque llevamos varios partidos que nos ponemos por delante y no somos capaces de cerrarlo».

Pese a ello, el equipo rojiblanco no pierde la ilusión de cara al choque del próximo domingo ante el Real Murcia. El Vicente Sanz empezó siendo un fortín clave para los intereses del Don Benito y quieren que vuelva a recuperar esa magia. «Queremos resarcirnos de la derrota del otro día y está claro que el objetivo pasa por ser fuertes en casa. Nos enfrentamos a un gallito de la categoría, pero tenemos que ir a por los tres puntos porque en el Vicente Sanz no se pueden escapar más puntos», indica el lateral izquierdo, titular en los últimos siete partidos.

La necesidad de ganar es vital en varios sectores. En el vestuario, para recuperar la moral: «Creo que el fútbol está siendo bastante injusto con el Don Benito y espero que después de perder el otro día de esta manera tan cruel nos la devuelva. Pero tenemos que mejorar también nuestros pequeños errores».

También en el cuerpo técnico que, de momento, parece mantener la calma. Según Álex Herrera, el entrenador se muestra tranquilo y consigue transmitir esa tranquilidad a los jugadores, una sensación que comparte la directiva, que así ha querido hacérselo saber a la plantilla y al propio Juan García. «Creo que él ve, como todos nosotros, que el equipo rinde, si dijésemos que vamos a los campos y somos inferiores..., pero no es el caso».

Y, por otra parte, está la afición, quizás la menos comprensiva. «Entiendo a la afición, porque todo el mundo quiere ganar, no vale con que se juega muy bien pero se pierde. Entiendo que los aficionados estén dolidos, pero la manera más fácil de ganar es haciendo las cosas como las estamos haciendo», afirma el defensa pacense. «Necesitamos ganar un partido, la clasificación ahora mismo es anecdótica, llevamos varios partidos sin ganar y seguimos a tres puntos de meternos en la pelea». En su opinión, será una victoria la que sirva para despejar las dudas que puedan existir.

Todo ello tras una semana muy especial para él, con el regreso al Nuevo Vivero como canterano y emblema blanquinegro que fue y el homenaje que el Badajoz le brindó regalándole una camiseta con el número 204 por sus partidos con el primer equipo. Ahora, ya vive plenamente integrado en el Don Benito donde ha encontrado la confianza del entrenador, de los compañeros y de la afición: «Me siento muy feliz, la gente me ha transmitido un cariño que no me esperaba y eso da confianza para seguir y mejorar».