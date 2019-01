SEGUNDA B El maleficio de los exserones César Morgado se lamenta por una ocasión ante el Sanluqueño. / PAKOPÍ César Morgado sufre una rotura de fibras y vuelve a perderse el partido ante el Villanovense como ya hiciera en la ida junto a Kamal y la pasada temporada José Ángel JAVI PÉREZ Badajoz Viernes, 11 enero 2019, 08:51

César Morgado pidió el cambio convencido de que se había roto. Pero finalmente el susto quedó amortiguado en una lesión de menor gravedad. Las pruebas determinaron que el central pacense sufre una rotura del recto anterior del cuádriceps de grado 1 y estará de baja casi un mes. De esta forma, César Morgado tampoco podrá enfrentarse a su exequipo el domingo en el Nuevo Vivero después de perderse el partido de ida en Villanueva de la Serena en la jornada inaugural del campeonato también por otra lesión.

El defensa pacense no se escapa del maleficio blanquinegro de los exjugadores serones cuando llega el duelo ante el Villanovense. En la plantilla del Badajoz hay tres futbolistas que han pasado por el equipo de las Vegas Altas y siempre que llega el derbi pasa algo. En la ida, Kamal y César Morgado no pudieron viajar a Villanueva de la Serena para reencontrarse con un estadio y una afición conocida. El mediocentro mallorquín se había perdido prácticamente toda la pretemporada por unos problemas en el gemelo y el pacense arrastraba unas molestias físicas que le impidieron jugar las dos primeras jornadas. Ese encuentro sí lo pudo disputar José Ángel en la que fue su primera visita al antiguo estadio Romero Cuerda tras dejar el club verdiblanco. El capitán del Badajoz pudo desquitarse de la temporada pasada en la que no pudo disfrutar de ninguno de 'sus dos partidos especiales', primero por estar recuperándose de una lesión y en Villanueva por sanción. Kamal, que vuelve tras cumplir ciclo, y José Ángel estarían disponibles el domingo.