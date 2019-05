«Llevamos todo el año abajo y hemos peleado» Abraham Pozo durante el entrenamiento de ayer. :: e. domeque Abraham Pozo, jugador del Don Benito, cree que un triunfo este domingo ante el Talavera dejaría en bandeja la salvación ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 4 mayo 2019, 10:32

Las horas del reloj pasan lentas esta semana en el Don Benito, donde esperan con nervios la cita del domingo. Quizás no se vivía algo igual desde el duelo ante Unionistas de camino al ascenso. Meses después los rojiblancos acarician ya la permanencia y todo pasa por el partido ante el Talavera. «Creo que nos lo jugamos prácticamente todo y si ganamos tenemos el 95-97 por ciento hecho para quedarnos otro año en Segunda B», afirmaba ayer Abraham Pozo.

No ha sido fácil hacer crecer esa barra de porcentaje hasta rozar el 100% y muchos no confiaban en lograrlo. «Llevamos todo el año ahí abajo y hemos peleado hasta ahora», dice el centrocampista del Don Benito. «Nadie esperaba que lo íbamos a conseguir y ahora queremos llegar a los últimos dos partidos salvados».

Precisamente, en ese trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada cree que está la clave para ganar al Talavera. «Trabajamos muy bien la segunda jugada y las contras. Nos encontramos muy cómodos. Hay que salir como lo hemos hecho en todos los partidos», dice Pozo, que reconoce que esto último es algo que les ha faltado en dos o tres partidos a lo largo de la temporada. En cualquier caso, el de Pueblonuevo del Guadiana cree que una victoria este domingo les serviría para aprovechar los duelos directos que se van a producir la próxima semana.

La salvación sería un premio en lo colectivo, pero también en lo individual en su temporada de debut en Segunda B, en la que tenía el reto de probar que daba la talla de bronce. Y parece que lo ha conseguido. «Yo creo que sí. El míster ha confiado en mí casi en todos los partidos y estoy contento, porque no me lo ha regalado nadie. Pero aún no está todo hecho, porque nos quedan tres partidos y unos tres o cuatro puntos por sumar», afirma después de 32 partidos en Liga y seis importantes goles para su equipo. La próxima diana quiere que sirva para sellar la permanencia.