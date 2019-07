Juanma Barrero regresa, otra vez, al Romano

mérida. Juan Manuel Barrero Barrero (Don Álvaro, 1980) regresa al Romano por tercera vez en su carrera deportiva. «Aunque, en realidad, yo nunca me he ido», reconoce el ya nuevo ayudante de Santi Amaro en el banquillo emeritense. Buscaba el club alguien de la casa que tuviera el Nivel III de entrenador y sólo ha tenido que tirar de 'su' cantera para completar el cuerpo técnico. «Claro que me apetece mucho. Además, me han dado un amplio margen de trabajo y de confianza. Y que, cada vez que me llama el Mérida, no soy capaz de decirle que no».

El pasado lunes lo invitaron a desayunar Rubén Andrés y Santi Amaro y el mismo lunes por la mañana ya lo tenía claro: se desvinculó como procede del Conquense y el jueves firmó su nuevo contrato con el Mérida. Ayer por la mañana inició su cuarta etapa en el club romano.

Una hernia le fue apartando poco a poco de su carrera como guardameta. y como cuando jugaba en el Universidad de Las Palmas y en el Cartagena ya le apareció el gusanillo de entrenar, fue lo primero que hizo antes de retirarse oficialmente: estudió mientras jugaba en el Arroyo, empezó en el cadete B del Emérita Augusta, coordinó en sus inicios la cantera del Don Álvaro, aceptó el reto de ser el entrenador de porteros del Mérida en la etapa Campos-Eloy Jiménez, pasó a ser entrenador del juvenil de la Academia, en enero firmó como director deportivo del Conquense y ahora será ayudante de Amaro, al que conoció en la sub-17 extremeña.