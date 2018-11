DON BENITO Juan García: «Estamos tranquilos, esto es una carrera de fondo» Juan García dando órdenes desde el área técnica :: e. domeque El técnico del Don Benito cree que el equipo está dando el máximo como local y como visitante, aunque fuera no están llegando los resultados ESTRELLA DOMEQUE Martes, 13 noviembre 2018, 08:24

«Si no se puede ganar, no pierdas». El entrenador del Don Benito, Juan García, valoró de esta forma positiva el punto logrado ante el Real Murcia, después de algunos partidos en el que la incapacidad para ganar les había costado el volverse de vacío. «Nos estaba pasando últimamente y esta vez hemos hecho muchas cosas bien y pocas mal», afirmó en sala de prensa.

Concentración, anticipación, intensidad y agresividad eran algunas de las claves que el técnico rojiblanco había pedido a sus jugadores y se marchó satisfecho con el resultado ante un rival del que aseguró había sido uno de los mejores que había pasado hasta la fecha por el Vicente Sanz. «Nos sabe a poco, pero somos conscientes de que es muy buen punto. Sabíamos qué equipo teníamos en frente y lo hemos visto en el campo. Teníamos ganas de animar a la afición, a pesar de que les pueda gustar más o menos el resultado saben que nos dejamos la piel en el campo».

Allí, en casa, el Don Benito sigue repitiendo el mismo patrón y no pone las cosas nada fácil a ningún rival, sin embargo, fuera de casa el equipo no logra los mismos resultados, pues aún no ha conseguido puntuar.

«Vivo con el equipo, sé lo que estamos dando de sí. Fuera estamos haciendo muy buen papel, pero los errores nos están matando. Y creo que estamos trabajando en muy buena línea», asegura Juan García que añade que «fuera no puede decir nadie que no vayamos a por los partidos, ni que especulemos con los resultados, porque siempre vamos a intentar ganar y ahora mismo lo único que no está saliendo son los resultados. Es triste, pero en ese aspecto estamos tranquilos porque creemos que esto es una carrera de fondo y en algún momento tiene que decantarse para nuestro lado».

Sin once ideal

Después de una semana algo complicada, ante el Murcia lograron un punto balsámico y de necesidad, tal y como reconocía el técnico, que además destacó el hecho de mantener la portería a cero, pese a la baja de Sebas Gil, pero valoró el papel de Leo Santos, «que ha hecho un gran partido, le sirve a él y le sirve al equipo para ganar confianza a nivel defensivo».

La entrada del meta portugués es uno de los pocos cambios que Juan García ha introducido en el once inicial en los últimos partidos, pese a que no es habitual que apueste por un once de gala. Con una línea defensiva en la que Trinidad, Mario Gómez y Álex Herrera son prácticamente indiscutibles, el central Ismael Heredia parece también haber encontrado su hueco por delante de Sehan Mango.

Mientras que en el centro del campo también es habitual la presencia de Gonzalo, Pepe Bernal, Ale Zambrano y Abraham Pozo, los cuatro han puesto muy alto el listón para la competencia en detrimento de jugadores como Adri, Paquito o Mamau, que están teniendo menos minutos en las últimas jornadas. En ataque, David Agudo lo ha jugado todo desde el inicio de temporada, acompañado por José Manuel o Karim.

Sobre ello, Juan García reconoce que viene repitiendo ese once, «pero en cada partido es un planteamiento distinto. El once ideal son todos los jugadores que hay disponibles para entrar en el campo y todos suman. Lo que quiero es que todos aprieten durante la semana para que me pongan difícil el hacer una alineación».

Y, pese a que aún faltan algunas semanas, ya tras el partido ante el Murcia los periodistas preguntaron a Juan García por la posibilidad de incorporar jugadores en el mercado de invierno: «Sí vamos a mirar al mercado siempre que Patri vea que hay alguna posibilidad de mejorar, estamos abiertos a ello, pero lo que da el mercado de invierno es distinto al del inicio de pretemporada».

En ese sentido, el entrenador del Don Benito afirma que aún no han determinado en qué posiciones llegarían esos refuerzos de cara a conseguir el objetivo a final de temporada.