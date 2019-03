Juan García, técnico del Don Benito: «No hemos tenido acierto. Esa es la diferencia» Domingo, 24 marzo 2019, 21:22

«Partido disputado como se preveía. En un derbi que iguala todo, ellos se han encontrado con un acierto en una segunda jugada que no hemos sabido defender y hemos tenido que remar a contracorriente», valoraba Juan García sobre la primera mitad. «El descanso nos ha oxigenado, sobre todo a nivel mental. Era necesario limpiar la mente a los jugadores y así ha sido. Hemos hecho un partido completamente distinto y con mucha ambición, por eso hemos conseguido empatar el partido», proseguía.

Sin embargo, el segundo tanto de Higón volvía a complicar las cosas. «De ahí hasta el final ha sido todo corazón, pero no hemos tenido acierto. La semana pasada no nos merecimos lo que conseguimos y esta semana hemos merecido mucho más y no lo hemos conseguido», afirmaba.

Para Juan García, el acierto del Badajoz ha sido decisivo, al tiempo que lamentaba su falta de puntería. «Contento por el esfuerzo de los jugadores y dar las gracias a la afición. Hoy no hemos tenido el acierto que traemos en la segunda vuelta, pero esto forma parte del fútbol. Ellos tienen dos llegadas con acierto por cuatro acciones de finalización nuestras en las que no tenemos acierto. Ahí está la diferencia», sentenciaba.

Con esta derrota, los rojiblancos cortan una buena racha de ocho partidos sin perder y terminan la jornada en el puesto de promoción del descenso: «De aquí al final se puede, tenemos que centrarnos en trabajar durante la semana para mejorar y traernos tres puntos de Murcia. Un partido menos, no hemos sumado y ahora quedan 24 puntos en juego y solo miramos al próximo partido».

Sobre el segundo tanto de Higón, restaba culpa a Mario Gómez y Néstor. «Me molesta más que lance César Morgado libre de marca que el acierto que tiene Higón en la finalización», lamentaba. Buena nota para el debut de Néstor, en palabras de su entrenador: «En los goles creo que no ha podido hacer nada y su juego de pies nos da mucha versatilidad. Tengo dos buenos porteros».