SEGUNDA B Juan García: «Sillero es una pieza clave ahora mismo» Juan García bromea con Sillero durante un entrenamiento. :: e. d. El atacante sevillano se perdió el primer partido por sanción y el técnico del Don Benito asegura que se encuentra en su mejor momento ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 31 agosto 2019, 10:05

Todo preparado en el Vicente Sanz para que una temporada más, la segunda consecutiva, vuelva a echar a rodar el balón de bronce. Como ocurriera el año pasado, la primera visita al feudo rojiblanco correrá a cargo de un Cartagena que hace 365 días tuvo que conformarse con el empate. Regresa en la segunda jornada, un buen momento para medirse a un rival que aún no ha encajado todas las piezas del puzle.

«El año pasado tuvimos la misma experiencia en la segunda jornada y les generamos muchos problemas, les hicimos estar muy incómodos», recuerda Juan García, entrenador del Don Benito, que añade que al conjunto murciano «le falta acoplamiento, es un equipo con muchas caras nuevas, con muy buenos jugadores, pero que todavía está por conjuntarse». Una situación que ha comentado el propio técnico visitante esta semana.

Tras el debut ante el Mérida del pasado domingo, el Don Benito ha pasado una semana tranquila, con los nervios propios de estrenarse ante su afición. «Todo el mundo está preparado para jugar y todos compiten por un puesto, eso es lo que se ve en los entrenamientos, que todos están intensos y quieren formar parte del once», explica Juan García, que cree que su equipo dio una buena imagen ante el Mérida.

Ahora, frente al Cartagena, vuelve a ser ambicioso: «En casa, frente a un rival que creo que va a estar entre los cuatro primeros con papeletas de campeón, dar una buena imagen sería un punto positivo. Pero lo que nos interesa es sumar los tres puntos».

Eso sí, habrá algunos cambios con respecto a lo que se vio en el derbi inaugural. Para este partido puede contar con Jesús Sillero, que arrastraba sanción de la pasada campaña, mientras que Álex Herrera y Santana ya han vuelto a entrenar con el grupo. En el caso del atacante sevillano, parece casi segura su presencia en el once inicial. «Sillero es una pieza clave ahora mismo. Está en un gran momento de forma, de hecho, no lo hemos visto nunca al nivel que está y tenemos que aprovecharlo», afirma el entrenador pacense que lamenta no haber podido contar con él ante el Mérida.

Chele o Álex Herrera

La posible entrada de Sillero se suma a la duda de Álex Herrera, que podría obligar a Chele a jugar de nuevo a pierna cambiada. Algo que no disgusta del todo a Juan García, «porque sus bandas también juegan a pierna cambiada y si dispones de un jugador rápido como él, lo puedes tener para obstaculizar a la primera salida del interior». Además, cree que el lateral hizo un «gran partido» contra el Mérida.

El cuadro visitante también llega con un ojo puesto en la enfermería por la baja de Santi Jara, que se suma a las molestias de Fucile, Verza y Caballero. Su entrenador, Gustavo Munúa, tampoco podrá contar con el sancionado Elady ni con José Ángel Jurado, al que aún no han podido inscribir. Con esta situación, el técnico uruguayo tendrá que recurrir a varios jugadores del filial, como Javi Vera o Ismael, para completar la convocatoria. Aunque ayer el club anunciaba la llegada del central Álex Martín, de 21 años, cedido por el Leganés.