Juan García: «Nos encontramos con la pesadilla de Sanlúcar» Juan García, entrenador del Don Benito / HOY El técnico del Don Benito reconoció que no gestionaron bien la superioridad numérica en el derbi ante el Badajoz M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 6 noviembre 2018, 08:09

La sombra del partido ante el Sanluqueño volvió a eclipsar a un Don Benito que se adelantó en el marcador y terminó cayendo de manera cruel e inmerecida. El domingo, ante el Badajoz, los calabazones hicieron méritos sobrados para arañar un punto, pero se quedaron varados en la orilla en el descuento. «Nos hemos encontrado con la pesadilla de Sanlúcar». Era el epitafio de Juan García para un derbi más que digno de sus pupilos, pese a que se volvieron de vacío. «Hemos hecho el mismo partido que allí, con superioridad en algunos momentos, presencia en el campo rival y finalizaciones, pero la fortuna no está de nuestro lado y es otra oportunidad perdida», argumentó.

El titánico esfuerzo en la presión por todo el campo pasó factura en los últimos instantes. Trinidad encarnó la viva imagen de la extenuación en el segundo tanto del Badajoz, cuando fue incapaz de alcanzar en la carrera a Eneko Zabaleta, que telegrafió el pase que cabeceó Éder, libre de marca, al que también llegó tarde Mario Gómez.

Al Don Benito le faltó cocción en la categoría, el dominio de la picaresca necesaria para jugar con el reloj y volcar ese factor a su favor al encontrarse con uno más durante toda al segunda mitad. «No hemos sido lo suficientemente sólidos, maduros, contundentes, nos ha faltado buscar el otro fútbol. ¿Qué pérdidas de tiempo ha habido? Hemos querido más sabiendo de la superioridad numérica que teníamos para ir a por el partido».

Los rojiblancos apostaron por tratar de romper el maleficio del triunfo a domicilio y no se conformaron con las tablas al ver a un rival tocado. La ambición no tuvo recompensa en esta ocasión y el boomerang retornó con demasiada fuerza golpeando a los calabazones. «En una contra nuestra hemos perdido el balón y han aprovechado ese error. Ellos han acertado más en el planteamiento de un repliegue intensivo de diez jugadores y no hemos aprovechado tener un hombre más».

Después de una seria primera mitad, tras el paso por vestuarios el Don Benito se mostró más errático, con precipitación y algo alborotado, también contagiado por la inercia de un partido que quedó deslavazado tácticamente. Los visitantes no se adaptaron a ese escenario desperdiciando las fragilidades de un Badajoz más expuesto atrás. «Hemos tenido errores de precisión en los últimos pases para aprovechar los espacios que nos dejaban. Incluso en los uno contra uno de David Agudo había huecos para medir a César Morgado y ganarle en velocidad, pero no hemos leído que había que ponerle el balón en profundidad y no al pie».

A los rojiblancos se les sigue resistiendo la victoria fuera de casa, «pero estamos más cerca, porque nos ha faltado muy poco, apuntó Juan García.