Con Javi Sánchez al Mérida no le da para ganar Javi Sánchez, portero del Mérida, uno de los protagonistas del partido de Murcia. :. / @artemio_rmu/Real Murcia Tras una desastrosa primera parte en la que solo encajó un gol gracias a su portero, los romanos mejoraron en la segunda, pero siguen últimos JAVI LAIRADO Domingo, 13 octubre 2019, 21:24

Difícil imaginar un escenario peor para un entrenador que debuta, para un proyecto que se inicia. El Murcia es un bloque que, a base de buscarse, se ha encontrado. Ha entendido sus virtudes y defectos y ha construido un equipo en torno a ello. Y a partir de ahí, va alcanzando velocidad de crucero. Debe ser espejo para Diego Merino.

Porque el nuevo entrenador del Mérida vio como su equipo era golpeado en la primera mitad con precisión de cirujano. Cada cinco minutos, ocasión clara. O era gol (una vez) o Javi Sánchez aparecía con una mano salvadora (hasta en cuatro ocasiones). Los romanos repitieron durante esta primera parte los errores cometidos en este primer tramo de competición, cuando desde el banquillo era Amaro el que gritaba y no Merino. Nula capacidad para mostrar fortaleza, debilidad extrema para impedir centros laterales, falta de concentración para seguir a su par. Todo ello sin balón, claro, porque tener el balón no se dio.

1 Murcia 0 Mérida mURCIA: Lejárraga; Álvaro Rodríguez, Iván Pérez, Luna, Armando, López; Meseguer (Dorrio, 79'), Manolo; Peke; Curto (Juanma, 65'), Chumbi (Legaz, 82'). MÉRIDA: Sánchez; Gómez, Jiménez, Chino, Héctor; Del Castillo, Curro, Mena (Dani Espinar, 78'); Gaspar, Villa (Obama, 69'), Cristo (Miguel Ángel Espinar, 78'). gol: 1-0 Chumbi (Min. 18) árbitro: Ruíz Aguilera. Mostró amarillas a Javi Chino, Jiménez y Obama, por parte del Mérida; y a Meseguer, Luna y Chumbi, por parte del Murcia. Incidencias: Estadio Nueva Condomina, 5591 espectadores, según datos del club.

Cada balón diagonal del Murcia era un claro problema para los visitantes. Así, no tardó Chumbi en cazar la primera ocasión a la espalda de Héctor, respondió el Mérida con su única jugada mínimamente trenzada de esta primera mitad. Un ataque de Héctor por su banda, centro al área y el rechace cae a los pies de Diego Del Castillo. Su disparo con la diestra era despejado por Lejárraga a córner. Porque a partir de ahí, solo existió el Murcia. Primero para adelantarse. Un balón llovido por Manolo desde la izquierda, con caída lenta desde el cielo, con tiempo para que cada cual esté en su sitio, se convirtió en la excusa perfecta para que Álvaro Rodríguez apareciera por la otra banda y devolviera la pelota al área pequeña, dónde un delantero, Chumbi, sabía la diferencia entre esperar la pelota y atacarla. Ganó el salto a su defensor y remató a puerta vacía. Tras esto, Javi Sánchez, recién recuperado de la lesión, se presentó en sociedad. El meta dejó tres paradas para el recuerdo, Un cabezazo a Curto, un remate de Peke casi desde el vértice del área pequeña y un disparo algo forzado de Chumbi. Se había ganado el título de personaje del partido cuando aún quedaba mucho por delante.

Por si fuera poco, en el inicio de la segunda mitad dejó otra para el recuerdo. De nuevo a Chumbi. Al Mérida solo le quedaba mejorar o esperar a que a su portero se le acabara la magia demostrada. Hizo lo primero. Apoyado por la pelota, una vez que el Murcia decidió adoptar otro papel, el de espectador en su campo para tratar de agarrar una contra que le dejara en ventaja y le permitiera cerrar el choque. Eso dio oxígeno al Mérida y balón a Gaspar, que comenzó a moverse y a recibir en línea de tres cuartos. Aún no oteaban a Lejárraga, eso sí, pero al menos ya se contabilizaban jugadas en la que el equipo romano tocaba la pelota media docena de veces seguidas cerca de la media luna. Era un comienzo. Algo desde lo que partir. Mario Gómez se convirtió en el lateral que no es para aparecer cerca del vértice del área. Allí, las jugadas se difuminaban por falta de efectivos y, sobre todo, de precisión. Conforme pasaban los minutos, al Murcia le resultaba más difícil salir de ese embotellamiento, provocar una contra en la que pudiera arañar algo. Dos buenas jugadas colectivas acabaron en disparos inofensivos, que chocaron en rivales, de Gaspar y Gómez, y Jiménez encontró la red tras una asistencia de Cristo, pero la jugada se encontraba anulada por fuera de juego.

A esos últimos minutos se llegó con más tensión que fútbol. A ambos equipos les costaba ordenarse con balón, transformar sus posesiones en ataques con sentido, pero ambos disfrutarían de su ocasión. El Mérida, muy clara, tras un centro desde la izquierda rematado de cabeza fuera por Miguel Ángel Espinar. Lejárraga había acompañado la pelota con la mirada, seguro del gol. Para el Murcia, tras un córner y la prolongación desde el primer palo, Antonio López estrelló en el larguero su remate casi a bocajarro.

No había tiempo para más. El Mérida, con Amaro o con Merino, sigue mostrándose como un bloque incapaz de dominar los detalles y de mantener un alto nivel los noventa minutos de juego. Vuelve a ser último. Trabajo para Merino. Mucho además.

Diego Merino, técnico del Mérida «Tenemos que olvidarnos de la clasificación y centrarnos en el campo»

El debutante Diego Merino destacó que «el Murcia tiene un sistema de juego que no es sencillo de ajustar y a nivel posicional no lo hemos interpretado bien, les hemos invitado a que nos ganaran la espalda. El gol nos ha hecho daño a nivel mental, pero tras el descanso hemos crecido con balón, las sensaciones en la segunda mitad han sido buenas para poder habernos llevado un punto. Con esta mentalidad revertiremos la situación». Sobre la posición de su equipo «Tenemos que olvidarnos de la clasificación y centrarnos en lo que ocurre en el campo, soy positivo porque hemos ido a más». Reconoció que «anímicamente el equipo está mal, necesitamos ganar en confianza, la segunda mitad debe servirnos de ejemplo. Toca levantarse tras este duro comienzo, pero no estoy preocupado, sino convencido de que vamos a sacar esto adelante». Comentó sobre sus cambios en la alineación: «Sabíamos que íbamos a tener situaciones de transición y pensábamos que Cristo nos iba a dar buenos detalles de ruptura. Espinar es más delantero de área».