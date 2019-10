SEGUNDA B Ismael Heredia cuenta los días para volver Heredia ya ha regresado a los entrenamientos. :: e. domeque Se cumplen siete meses de una grave lesión en la rodilla que truncó la pasada temporada al central del Don Benito ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Jueves, 17 octubre 2019, 09:04

Ismael Heredia vuelve a sentirse futbolista después de siete meses apartado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla. Faltan todavía semanas para culminar la recuperación, pero el defensa del Don Benito ya entrena junto a sus compañeros. «Ha sido duro, porque es una lesión que requiere de paciencia, trabajo y, sobre todo, sacrificio. Pero ahora que estamos al final de la recuperación es una satisfacción que te llevas de todo ese trabajo realizado», explicaba poco antes del entrenamiento de ayer.

No era la primera vez, pues ya había pasado por eso antes, en el filial del Elche. Pero era diferente. «Esta vez me llegó después de sumar minutos en Segunda B y en un momento en el que yo me sentía bastante cómodo», lamenta el central jiennense, que vio truncada su temporada el pasado 17 de marzo, cuando apenas se habían jugado 28 minutos del derbi ante el Villanovense.

No fue la única diferencia entre rojiblancos e ilicitanos. «Al ser una lesión de larga duración hay clubes caballeros que te renuevan», sentencia Heredia. Algo que no ocurrió en Elche, pero sí en Don Benito: «Desde el primer momento el club me transmitió tranquilidad porque ellos me iban a seguir dando toda la confianza. Eso ayuda en lo psicológico y estoy muy agradecido».

Fueron meses de recuperación, pero también de impotencia por no poder ayudar a lograr una salvación que tuvo que seguir desde casa, con muletas y mucho reposo. Ahora lo vive todo más cerca, dentro de la dinámica del equipo, aunque es consciente de que tiene mucho camino que recorrer aún. «Son siete meses y es verdad que costará coger el ritmo del resto», reconoce, «pero siempre es bonito volver a sentirte jugador y tan cerca de los compañeros».

A falta de recibir el alta médica, estos días ve la competencia desde la barrera. «No tengo preocupación, voy a trabajar al máximo para que cuando el míster quiera que esté en el campo dar el máximo como siempre», avanza. No se marca una fecha de regreso. De momento, lo único en el calendario es la revisión médica programada para dentro de unas tres semanas.