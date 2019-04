Un incomprensible y cruel castigo Los jugadores del Villanovense piden explicaciones al árbitro por el gol anulado. :: e. domeque Moussa empató en el 94 y un minuto después el árbitro anuló un gol legal de Javi Sánchez que remató el córner agarrado por un rival ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 1 abril 2019, 08:53

Frustración y lágrimas en las caras del Villanovense. Jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados no podían creerse el cruel desenlace de un partido que se entiende mejor empezando por el final. Los de Julio Cobos perdían en el minuto 93, cuando apareció Moussa para hacer el gol del empate. Un minuto después, Javi Sánchez cabeceaba con garra un balón al fondo de la red. Iba a ser el merecido premio al coraje del central, pero el árbitro se lo arrebató por un supuesto agarrón a la salida del córner.

Una decisión que hacía trizas el que hubiese sido el final perfecto para un Villanovense que fue de menos a más ante un conformista UCAM de Murcia. En otra situación sería un valioso empate, pero hoy se antoja insuficiente.

Fue el final de la historia, que pudo torcerse ya antes de cumplirse el primer minuto de juego, por una mano dentro del área de Espín, no señalada por el árbitro. Empezó mejor el equipo universitario, que en el 13 vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego. Una ocasión que llegó por una pérdida de Javi Sánchez en la salida de balón. Poco después era Galas el que ponía un centro venenoso desde la izquierda que Espín despejaba a saque de esquina.

1 VILLANOVENSE 1 UCAM Villanovense Isma Gil; Rafa Navarro, Espín (Luis Martínez, min. 82), Javi Sánchez, Álex Romero, Pajuelo (Moussa, min. 71), Poley, José Ramón, Pedro Montero (Braim, min. 52), Xavi Puerto y Carrasco. UCAM Curro Harillo; Adán, Galas, Javi Fernandez, Grego Sierra, Toni Arranz, Killian Grant (Carlos Moreno, min. 77), Jean Jules, Julen Colinas (Collantes, min. 54), Isi Ros y Titi (Chavero, min. 65). Goles 0-1: Javi Fernández, min. 58. 1-1: Moussa, min. 94. Árbitro Raúl Chavet García (andaluz) amonestó al local Moussa y al visitante Grego Sierra. Incidencias Unos 1.800 espectadores en el municipal villanovense.

El Villanovense no llegó con peligro hasta el cuarto de hora, con un centro en las botas de Xavi Puerto, única novedad ayer en el once inicial, al que llegó antes Curro Harillo. En el 17, lo intentaba Álex Romero con un disparo lejano que se marchaba alto. Pero la respuesta de los murcianos no se hizo esperar y, en el 23, Titi remataba al palo.

Hasta el descanso, el Villanovense empezó a crecerse, pero sin generar excesivo peligro. Pedro Montero y José Ramón lo intentaban con insistencia por las bandas, pero sin conectar con el área rival. En el 43, Carrasco se plantaba frente al meta murciano tras un buen pase de Xavi Puerto sin conseguir culminar la jugada. La primera mitad acabó con una falta directa de Poley que se marchó fuera.

El paso por vestuarios enfrió a los serones, a los que les costó algo más volver a entrar en juego. Mientras el UCAM avisaba ya en el 49 con un buen disparo cruzado de Adán que obligaba a Isma Gil a hacer una gran estirada para evitar el gol. Unos minutos después, el portero serón tuvo que hacerse grande de nuevo, esta vez en un mano a mano ante Titi.

Entre tanto, llegaba el primer contratiempo de Julio Cobos, que tuvo que retirar a Pedro Montero, que pidió el cambio por unas molestias, para dar entrada a Braim. El segundo golpe iba a ser en forma de gol, que llegaba en un saque de esquina que Javi Fernández cabeceó a gol en el minuto 58 (0-1).

Con media hora por delante, el Villanovense no iba a arrojar la toalla, aunque le costó reponerse del gol encajado. La reacción prácticamente no llegó hasta el último cuarto de hora, ya con Moussa dentro del campo, en sustitución de Pajuelo. El primer intento supuso la primera jugada polémica en la que el árbitro cortó la acción por una falta previa cuando Xavi Puerto se disponía a disparar a puerta. En el 74, el disparo de Carrasco lo atajaba Curro Harillo.

El asedio del Villanovense era cada vez mayor, con Javi Sánchez situado como un atacante más. También crecía la desesperación, más aun cuando en el 78, Xavi Puerto mandaba al larguero un disparo casi a placer. Ya a la desesperada, Cobos cambiaba el dibujo a defensa de tres, arriesgando para lograr al menos el empate.

Y, en el descuento, apareció Moussa, que estaba reñido con el gol y lo celebró con rabia, mientras sus compañeros se apresuraban para reanudar el juego cuanto antes (1-1). Se llegó así a la última jugada del partido. Un saque de esquina, todo el Villanovense en campo contrario a excepción de Isma Gil. Y, entonces, el gol anulado que dejaba desolado al municipal villanovense. Javi Fernández agarraba la camiseta de Carrasco y Toni Arranz rodeaba con el brazo derecho a Javi Sánchez, una escena que hacía incomprensible la decisión arbitral.

En cualquier caso, el gol no subió al marcador y echó por tierra el esfuerzo final del Villanovense, que pagó caro su tiempo de reacción tras el gol encajado y que se quedó de forma cruel sin el premio del triunfo. Castigo aún mayor, pues una victoria les habría sacado del descenso directo.