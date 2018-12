SEGUNDA B Incógnitas en el eje del Badajoz Kamal (izquierda) remata a puerta en el partido ante el UCAM disputado en el Nuevo Vivero. :: pakopí José Ángel es baja, mientras que Petcoff y Kamal son dudas en el centro del campo por problemas físicos, aunque ambos están en la lista MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 9 diciembre 2018, 10:34

Si la pasada semana el Badajoz estaba mermado en sus dos polos, la portería y la delantera, con las sanciones de Kike Royo y Ferrón, esta jornada el eje es el centro de las incógnitas. Se cae de la convocatoria José Ángel, comodín en la medular que ha sido pieza clave en el dibujo con un trivote y también una de las primeras opciones en la rotación. Se pierde el choque por sanción al cumplir el ciclo de cinco amarillas.

El capitán blanquinegro suele ser una alternativa valiosa para dar pausa, consistencia y solidez al centro del campo. Sin él, el Badajoz pierde un ancla y liderazgo en el césped. Los dos titulares indiscutibles para Nafti en la sala de máquinas, Kamal y Petcoff, presumiblemente jugarán, aunque ambos han estado entre algodones durante la semana por molestias en el hombro.

La participación del balear es más dudosa, ya que no ha podido entrenar con normalidad durante gran parte de las sesiones preparatorias. En el caso del argentino, todo apunta a que estará en el once, ya que Javier Alonso, uno de los posibles relevos en esas posiciones, se queda fuera de la expedición que partió ayer hacia Málaga a las 14.30 horas. Tendrá opciones de ser de la partida de inicio Julio Cidoncha que, en todo caso, gozará con mucha seguridad de algunos minutos durante el choque. David Aparicio y Renato Da Silva completan el repertorio de descartes del conjunto blanquinegro para el choque ante el Atlético Malagueño, a las 12.00 horas. También está disponible Ezequiel Lamarca, que arrastraba molestias en la rodilla.

«La clave está en no repetir los 20 minutos de Jumilla y que el partido de Cartagena sirva de referencia»

El rival, colista destacado con siete puntos, a diez de la permanencia, se aferra al influjo de la llegada de Manolo Sanlúcar al banquillo, que ha aliviado moderadamente una crítica situación que le convertía en un equipo desahuciado y a la deriva con varias semanas aún por cumplirse el ecuador de la temporada. No en vano, hasta la jornada 12 únicamente habían sumado un punto y eran la víctima propiciatoria, la cenicienta del grupo IV.

Dos victorias en cinco partidos (las únicas que registra su casillero) han permitido convertir al filial malacitano en un contrincante imprevisible, con muchas fragilidades y con la juventud como un arma de doble filo. «Contra los filiales nunca sabes lo que puedes esperar, su fuerza es que los niños no tienen miedo a perder y eso les hace peligrosos», comentaba Mehdi Nafti en la comparecencia del viernes. El Malagueño no podrá contar con Abqar por sanción.

El entrenador franco-tunecino destacó de los andaluces que son «un equipo al que le gusta atacar, que genera ocasiones pero que también tiene fallos». Nafti está tranquilo con el rendimiento de los suyos pese a que los avances tácticos y la evolución del juego no dan todos los frutos deseados. La consigna es clara: por esta senda, la recompensa llegará. «La sensación del otro día es que nos dejamos llevar demasiado por el resultado. Creo que hicimos un partido muy bueno. Nosotros sabemos que lo que vale es el resultado pero como profesionales hay que analizar el trabajo que se hace cada domingo y a partir de ahí crecer».

Seriedad y concentración

El técnico del Badajoz no pierde de vista los errores que continúan siendo una rémora en los choques, pero su discurso es innegociable. «Tenemos que ir con seriedad y concentrados. Me importa lo que vamos a proponer nosotros (...). La clave del domingo estará en no repetir los 20 minutos de Jumilla, insistir en lo que estamos haciendo bien y que el partido del Cartagena nos sirva de referencia».

Tras una semana revuelta en cuanto a los arbitrajes, con la queja emitida por el club, Nafti se mostró reacio a volver a manifestarse sobre cuestiones relacionadas con los colegiados o el estado del terreno de juego. «Prefiero que la gente opine cuando ganemos. Cuando el resultado no es a favor no quiero que se interprete como una excusa».