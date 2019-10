Los imprescindibles de Nafti se quedan en tres Toni Abad se perderá sus primeros minutos de la temporada ante el UCAM por sanción. :: CASIMIRO MORENO La sanción de Toni Abad y la suplencia el domingo de Candelas deja a Kike Royo, César y Sergi como los únicos con opciones de seguir sumando todos los minutos J. P. BADAJOZ. Miércoles, 16 octubre 2019, 09:04

Los '5 magníficos' se reducen a los '3 fantásticos'. Kike Royo, César Morgado y Sergi Maestre quedan como los únicos jugadores blanquinegros en disposición de seguir completando el pleno de minutos en liga. La sanción de Toni Abad por tener que cumplir ciclo de cinco amarillas y la suplencia de Candelas la última jornada ante el Villarrobledo dejan la lista de imprescindibles de Mehdi Nafti en tres.

Toni Abad no podrá jugar en La Condomina ante el UCAM Murcia este domingo a las 12.00 horas y romperá así una continuidad en el once del Badajoz que le mantenía indiscutible desde la jornada 29 de la pasada temporada, con la salvedad del intrascendente último partido en Sanlúcar de Barrameda donde el técnico franco-tunecino dio la alternativa a los menos habituales. El defensa valenciano vio la quinta tarjeta ante el Villarrobledo y no viajará con el equipo a Murcia. Su baja dará la alternativa a Kingsley Fobi en el lateral derecho. De esta forma el jugador ghanés sub-23 podrá estrenarse con el Badajoz antes de marcharse otra vez con su selección para los partidos de la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

TOP 8 EN MINUTOS Kike Royo 720 minutos (8 partidos completos). César Morgado 720 minutos (8 partidos completos). Sergi Maestre 720 minutos (8 partidos completos). Toni Abad 720 minutos (8 partidos completos). Se perderá el siguiente partido por sanción. Adilson 648 minutos (8 partidos y 6 completos, uno como suplente). Candelas 630 minutos (7 partidos completos). Caballero 504 minutos (8 partidos y 4 completos, 3 como suplente). Héber Pena 409 minutos (6 partidos, ninguno completo y uno como suplente).

Si esta última jornada debutaba con buena nota Kike Pina en el lateral izquierdo en detrimento de otro intocable hasta el momento como Candelas, en esta ocasión la rotación tocará en el carril derecho.

Con la participación de Kike Pina en la heroica victoria frente al Villarrobledo y la más que presumible de Fobi en Murcia solo quedarán por estrenarse con el Badajoz Djak Traoré, que esta pasada jornada ya estaba disponible para Nafti, y Arturo Segado. El preparador blanquinegro valoraba el debut de Kike Pina y deslizaba en su comentario que va a repartir minutos ahora que empieza a contar con todos sus jugadores. «Kike nos da muchísimo dentro del vestuario y en el campo tiene mucha hambre. Entra dentro de las rotaciones. Ha hecho un partido muy serio. Tenía ganas de verle hoy. Toni ha visto la quinta tarjeta y el próximo fin de semana entrará Fobi».

Descartes de gran nivel

En la actualidad solo Jairo Morillas se encuentra entre algodones, por lo que poco a poco Nafti empieza a disponer de todos sus efectivos y dado el gran potencial de la plantilla cada vez le resultará más difícil hacer descartes. «Se han quedado fuera Guzmán, Arturo, Djak Traoré, Fobi. Me duele en el alma, les ves entrenar a todos y me cuesta muchísimo, incluso mirarle a los ojos. Bienvenido sea para mí, pero es duro dejar gente fuera de la convocatoria», admitía tras el encuentro con el Villarrobledo. Eso le permite tener un fondo de armario del mismo primer nivel que los titulares. Todo un lujo. «Caba, Gorka y Carlos han aportado muchísimo», subrayaba en relación al efecto de revulsivo que tuvieron los cambios para lograr la remontada. Aunque precisó que el vestuario está muy verde. «Tengo una plantilla muy joven, tengo chavales y algunos se están formando. Adilson, Álex Corredera, Julio Gracia... Tengo bebés con mucho talento. El día que ellos entiendan que van a crecer a partir de ese orden, de esa agresividad, ese bloque... nos va a venir bien a todos».