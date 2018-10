Importante triunfo del Badajoz en Granada Eder celebra su gol. / Opta El CD Badajoz se reencontró con la victoria en el estreno del interino Miguel Espejo en el banquillo pacense, rompiendo una mala racha de cinco jornadas sin conocer la victoria en la competición liguera OPTA Domingo, 28 octubre 2018, 18:57

El CD Badajoz se reencontró con la victoria en el estreno del interino Miguel Espejo en el banquillo pacense, rompiendo una mala racha de cinco jornadas sin conocer la victoria en la competición liguera. Los pacenses firmaron unos buenos primeros 22 minutos, donde anotaron sus dos tantos, y se mostraron como un equipo serio y trabajado en defensa durante los 68 restantes, donde también llegaron a contar con ocasiones sobre la meta del Recreativo para haber aumentado su ventaja.

A los dos minutos los visitantes ya se habían acercado en dos ocasiones sobre la meta de Lejárraga, avisando sobre su única intención de llevarse los tres puntos en juego. En la primera fue Cidoncha quien lanzó sobre la portería rojiblanca, mientras que en la segunda Kamal trató de sorprender con un lanzamiento desde fuera del área, aprovechando una mala salida de balón de Hongla desde la defensa local.

0 RECREATIVO DE GRANADA 2 CD BADAJOZ recreativo de granada Lejárraga, Antonio Marín, Héctor, Nacho Buil, Hongla, Paco Torres (Adri Rivas, 45'), Jean Carlos (Caio, 45'), Andrés García (Rubén Sánchez, 67'), Juancho, Yael y Neva. cd badajoz Pawel, Tony Abad, Cristian, Mario Gómez, César Morgado, Kamal, Cidoncha (José Ángel, 70'), Petcoff, Eder (Francis Ferrón, 88'), Eneko (David Martín, 77') e Higon. Goles 0-1, m.10: César Morgado. 0-2, m.22: Eder. Árbitro Montes García-Navas (madrileño). Amonestó a los locales Juancho (43'), Antonio Marín (57') y Héctor (86'); y a los visitantes Cidoncha (60') y Mario Gómez (79'). Incidencias Encuentro correspondiente a la décima jornada del Grupo IV de Segunda División B, disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF ante unos 200 espectadores. Apenas 20 aficionados pacenses. Mañana fría, apenas ocho grados, pero sin lluvia.

A balón parado llegó el 0-1 a los diez minutos. El central extremeño César Morgado aprovechó la buena estrategia visitante, tras varios bloqueos dentro del área de sus compañeros, para recibir solo dentro del área y batir a Lejárraga. El defensor recibió el balón procedente de una falta lateral botada por Petcoff.

Los locales se vieron sorprendidos por la intensidad en la salida al campo de los visitantes, quienes, bajo el nuevo mando de Espejo, vieron bastantes modificaciones en su once inicial habitual. Tras el 0-1, el Badajoz dejó el peso del juego al Recreativo Granada, un filial acostumbrado a sorprender en velocidad a sus rivales y que se mostró impreciso en el pase durante los 90 minutos. La novedad en el conjunto rojiblanco fue la presencia de Juancho en ataque, futbolista que el sábado tarde había actuado en los últimos diez minutos del choque de Liga 1|2|3 entre Granada CF y Almería.

Los visitantes se replegaron y buscaron sorprender en velocidad a la defensa rojiblanca. Higón por la derecha y Eneko por la izquierda no dejaron de incordiar a los laterales largos del Recreativo, que volvió a repetir su habitual sistema de tres centrales y dos laterales de largo recorrido. A un minuto de cumplir el ecuador de la primera mitad, Eder se encontró con un balón en el área procedente de un mal disparo de Kamal fuera del área, en el que no perdonó para aumentar la ventaja de su equipo. La jugada comenzó en un nuevo fallo en la salida del balón de los locales.

De ahí al final de la primera mitad fueron los locales los que llevaron el peso del juego, cambiando su sistema al 1-4-1-4-1, pero sin mostrarse claros de cara a la meta de Pawel, quien no tuvo ninguna intervención importante antes del final de los primeros 45 minutos.

Pedro Morilla introdujo dos sustituciones tras el paso por vestuarios, buscando más presencia en ataque, dando entrada a Adri Rivas y Caio, quienes apoyarían por bandas a Juancho y Nacho Buil, referencias en ataque. Desde entonces comenzó el asedio del Recreativo sobre la meta pacense. Las ocasiones más claras llegaron en el 51', cuando Pawel atajó un lanzamiento dentro del área de Juancho tras un peligroso centro raso de Antonio Marín; 52', con un centro idéntico del lateral en el que el meta no dejó el remate de Buil; y 55', cuando el portero polaco del Badajoz mandó a córner una falta directa de Andrés García cerca del larguero.

Los locales no encontraban el gol, lo que le hizo ver a los visitantes sus opciones de salir al contragolpe. Los cambios introducidos por Espejo le dieron aire en el centro del campo y el ataque a los pacenses, quienes fueron mejorando en la recta final del choque. Tal fue así que tuvieron la sentencia en varias oportunidades. En el 80' José Ángel no supo introducir su remate entre los tres palos a un centro perfecto de David Martín desde banda izquierda. El propio Martín mandó fuera un remate de cabeza (82'), cuando Lejárraga dejó su portería vacía al resbalarse en la salida. En el descuento, Higón pudo hacer el tercero con un tiro dentro del área en el que el meta local despejó, el remate le llegó a David Martín, quien sí metió el balón en la portería, pero su posición no era legal.