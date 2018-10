CD BADAJOZ La ilusión efímera de Patxi Salinas Patxi Salinas se dirige a los aficionados del Badajoz en su presentación como técnico. :: PAKOPÍ Es el que menos ha durado en el Badajoz iniciando la liga y la primera apuesta fallida de Premium, que sigue atascado en sus pilares principales de SAD y la cesión del Nuevo Vivero J. P. BADAJOZ. Viernes, 26 octubre 2018, 08:31

Su llegada creó gran expectación entre los aficionados blanquinegros y aquel esperanzador 6 de junio Patxi Salinas se dio un baño de masas en la plaza Conquistadores. «Lo primero es intentar ilusionar a la afición y que esté a muerte con el equipo», fueron sus primeras palabras como entrenador del Badajoz. Escogió para su puesta de largo camisa blanca y corbata negra, toda una declaración de intenciones para sentir ya como suyos los colores y un guiño para conectar con la grada.

Trazó sus líneas maestras a base de «trabajo, disciplina, exigencia y honradez», premisas que nadie le podrá reprochar y en las que ha cumplido con gran profesionalidad. Pero en el fútbol mandan los resultados y marcan la vida de los entrenadores. Y es en esa faceta del juego que él mismo se encargó de separar de la labor diaria la que ha precipitado su salida. No regaló promesas de cara a la galería ni vendió objetivos que no podía manejar. «No prometo lo que no puedo controlar», subrayó.

Su paso por el banquillo del Badajoz ha sido fugaz. El técnico que menos partidos ha durado en un arranque de competición en las dos versiones del Badajoz, según datos de @BadajozStats. Rebaja el peor registro a nueve, a una de las diez primeras jornadas que permaneció Gómez Trigo en la 1978-79 y a diez del flemático Torres Mestre (18) en la 2011-12. Pero también deja otro récord negativo histórico en 113 años de fútbol blanquinegro, pues nunca antes había iniciado la liga sin ganar en casa en los cinco primeros partidos.

«Yo voy a vender ilusión. Estoy a tope de carga emocional para hacer una temporada brutal», comentaba en su presentación. Ese efecto contagió a la afición con un inicio prometedor en Villanueva de la Serena al que siguió tres semanas después otro triunfo en Ibiza. Dos salidas y dos victorias. Se igualaba el registro visitante de toda la temporada pasada. Pero en el Nuevo Vivero el equipo no terminaba de brindar una victoria a su afición a pesar de las buenas sensaciones y de dejar a la grada satisfecha con buen juego y entrega.

Esa ilusión se evaporó al quinto partido tras dejarse empatar un 2-0 con El Ejido en quince minutos y se transformó en decepción y frustración. La paciencia se agotó y el Nuevo Vivero señaló a técnico y jugadores con una bronca monumental. La situación ya era insostenible. Salinas se va sin poder disfrutar la emoción de ganar en el Nuevo Vivero.

Pablo Blázquez confía en revertir la situación y lanza un mensaje tranquilizador para la afición. «El proyecto sigue adelante y el objetivo es meter al Badajoz en Segunda en dos o tres años».

SAD, estadio y Trofeo Ibérico

Patxi Salinas fue presentado como la gran apuesta de Premium Sport para liderar un proyecto que había atrapado al socio blanquinegro. Su destitución es el primer revés serio para el grupo inversor que había convencido a la masa social con una propuesta ilusionante. Su planteamiento giraba en torno a dos ejes fundamentales para formalizar su entrada en el Badajoz. La conversión en Sociedad Anónima Deportiva y el Nuevo Vivero. Ambos pilares se encuentran en 'stand bye'. El socio confió a ciegas en Premium y le entregó el club. Los inversores se dieron quince días para exponer con mayor profundidad los detalles de su proyecto, una presentación que después se retrasaría para no interferir en la delicada situación del equipo. Algo lógico, por otra parte, porque se estaba jugando la permanencia. Con el equipo ya salvado, a finales de mayo presentaron el proyecto. Había expectación por conocer la identidad de quién estaba detrás de ese grupo, pero más allá del anuncio de Patxi Salinas como nuevo entrenador y de Juanmi como director del fútbol base -de quien nada más se supo- no hubo más fuegos artificiales.

Se explicó que el proceso de transformación en SAD se haría después del verano y la idea de hacer una reforma integral del Nuevo Vivero con la colocación de asientos en blanco y negro y videomarcador para empezar la temporada, además de otras mejoras en aseos, vestuarios e iluminación. Una cocción a fuego lento. Al principio por la lentitud del Ayuntamiento, después por los flecos y ahora por la burocracia, el caso es que se entra en noviembre sin el convenio de cesión del estadio. En cambio, sí se han visto mejoras en lo que está en la mano del grupo inversor como la limpieza de la grada y butacas y el lavado de cara en monocromático para dar un toque de modernidad a las oficinas y los pasillos interiores de la zona de vestuarios con mensajes motivacionales de leyendas del deporte. El Trofeo Ibérico tampoco termina de plasmarse en un cartel que anuncie la edición de 2018.

Ese mensaje insistente y, por otra parte creíble, de Matías Navarro de transparencia, confianza y abrirse a la ciudad contrasta con ese empeño en mantener el anonimato de las personas que se esconden detrás de Premium. La mala situación del equipo provoca que resurjan viejos fantasmas y se genere desconfianza e inquietud entre la afición.