La historia del Don Benito pasa por casa de la Balona Álex Herrera presiona a Melchor, del Talavera. :: e. domeque Los de Juan García, aún sin David Agudo, viajan a La Línea para sumar tres puntos y esperar que se den los resultados para sellar la permanencia ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 12 mayo 2019, 09:17

Una victoria, la suya, y dos derrotas, las de Jumilla y Sanluqueño. Esa es la imagen con la que sueña hoy Don Benito para certificar la permanencia de forma matemática. Aunque la parte más importante es la primera, la de ganar a la Real Balompédica Linense esta tarde en La Línea de la Concepción.

La histórica Balona llega a este partido sin jugarse nada, pero eso no quita dificultad al duelo. «Ellos son profesionales que tienen que competir. Es el último partido delante de su gente, necesitan puntuar porque tienen una mala racha y nosotros nos tomamos el partido como cualquier otro de la competición, sabiendo que vamos fuera de casa y hemos hecho una buena segunda vuelta como visitantes», advierte Juan García, técnico del Don Benito, que insiste en que «se tiene que notar en el campo, el que realmente se juega la vida, que somos nosotros».

Tanto es así que, en una semana marcada por las remontadas vistas en la Champions League, no duda en hacer una comparación: «Si nosotros conseguimos ganar y se dan una serie de resultados puede ser matemática la permanencia, algo que para nosotros sería como si ganara la Champions el Tottenham, que es la primera vez en la historia que llega a la final. Para nosotros también sería histórico conseguir por primera vez la permanencia y eso se tiene que notar en el campo».

Eso sí, al igual que el conjunto inglés, no quiere tener que volver a verse en el aprieto de conseguir una remontada, algo que ya ocurrió ante Ibiza o San Fernando, también de forma fallida frente al Talavera, «no queremos que esos errores nos obliguen a remar a contracorriente».

En cualquier caso, pese a la derrota del último partido, el equipo se mantiene fuera de los puestos de descenso. «Lo único que pasa, es que vemos tan cerca el conseguir el objetivo y aparece la ansiedad, que es la que tenemos que saber gestionar, controlar y reconducirla para que se transforme en intensidad», lamentaba en la previa Juan García.

Sin David Agudo

Para este partido, el técnico pacense no podrá contar con David Agudo, que sigue lesionado, y también es duda Abraham Pozo, con algunas molestias durante esta semana. Tiene al resto de la plantilla disponible para tratar de culminar el objetivo esta tarde.

«Podemos, creemos y vamos a intentarlo. Quedan seis puntos y vamos a competirlos», apuntaba al tiempo que añadía que lo único que quieren es ganar en La Línea, «eso es lo que depende de nosotros Tenemos que quitarnos ese miedo al fracaso y tenemos que creer e ir a por ello. Mientras dependamos de nosotros mismos, tenemos que darlo todo».

Por su parte, el entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, habló de impotencia tras las seis derrotas consecutivas de su equipo. «Siento frustración, desesperación, pero si me quedo con que no puedo hacer más me equivocaría, porque siempre se puede. De todo se aprende en esta vida», reconocía en la previa del partido.

Roger aseguraba además que estaba convencido de que el Don Benito llegaría a La Línea con los deberes hechos, «pero el fútbol es impredecible, viene con dos derrotas seguidas, jugándose la vida». En ese sentido, confirma que no 'regalarán' nada: «No es una cuestión de tres puntos más o menos, es irnos con un buen sabor de boca». Los albinegros pierden para este último partido como local a Gastón Cellerino, que vio la quinta amarilla.