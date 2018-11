Hermanos de sangre, sudor y lágrimas Álex Herrera (derecha), que vuelve a la que fue su casa, celebra un gol con otro canterano y su rival hoy, Guzmán, en el Nuevo Vivero. :: hoy Badajoz y Don Benito se miden en un derbi marcado por el estreno de Nafti y las urgencias clasificatorias de ambos equipos MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 4 noviembre 2018, 09:50

Un derbi siempre es motivo de regocijo. Son partidos diferentes, capaces de reclutar neófitos, de evangelizar a los agnósticos e intensificar la fe de los fieles dogmáticos. En el Badajoz, además, es el momento de que cale el mensaje de un nuevo mesías que debe establecer los nuevos mandamientos de la doctrina futbolística. El conjunto blanquinegro no ha sido profeta en su tierra y necesita hallar el maná de la victoria en una travesía por el Nuevo Vivero yerma de alegrías.

Se enfrentan dos hermanos en apuros que comparten sangre extremeña, pero también los sinsabores de una campaña de sudor y lágrimas que los calabazones afrontaban más mentalizados al ser conscientes de que su lucha sería eludir los puestos de descenso. No así el Badajoz, confeccionado para no sufrir taquicardias en las postrimerías de la temporada y para mirar hacia arriba con aspiraciones, más que con anhelos.

Mehdi Nafti debe aprovechar el revulsivo anímico que se respira en la ciudad tras el cambio de técnico, así como los aires de conjura que circulan en torno al equipo. Ese acicate suele ser efímero en la grada, especialmente si no se perciben reacciones o cambios tangibles. La actitud en un duelo regional es un imperativo, por lo que se exigirá algo más que bemoles en un feudo pacense dispuesto a volcarse pero con una paciencia finita. Patxi Salinas conoce bien ese factor.

LAS FRASESMehdi Nafti Entrenador del Badajoz «Hay que ir de la mano, todos juntos, el equipo y la afición. Así funcionan las cosas en un equipo» Juan García Entrenador del Don Benito «Sabemos que el rival es superior a nosotros, pero nuestro objetivo es sumar por la necesidad en la tabla»

La valentía del técnico franco-tunecino es innegable, cruzando de un extremo a otro de la A-5 tras dirigir al Mérida el curso pasado. Las reminiscencias romanas aflorarán en la tribuna en las horas bajas y la alargada sombra de su pasado enjuiciará sus decisiones más controvertidas. Lo sabe, pero no le inquieta, su discurso es imperturbable: «Hay que ir de la mano, todos juntos, el equipo y la afición. Así funcionan las cosas en un club de fútbol». Consigna simple, pero directa, un recado al público para que sea el comodín que desnivele la partida. El guante lo ha recogido la hinchada, que acudió a alentar a los suyos al finalizar el entrenamiento matutino de ayer.

Al Badajoz le urge recuperar la prolífica mística del Nuevo Vivero, esa que le convertía en temible ante los rivales y tantos puntos le permitió amarrar para obrar la permanencia. Pese al pesimismo imperante por la comparativa con la pasada temporada en casa, los números desmienten a una memoria colectiva muy subjetiva. Lo cierto es que el Badajoz no logró su primera victoria en el que más tarde sería su fortín hasta la jornada nueve (hoy se disputa la undécima). Hasta ese momento redentor, los pacenses sumaron tres empates (Linense, Recre y Villanovense) y cayeron ante el Melilla, es decir, las mismas tablas (Murcia, Marbella y El Ejido) que lleva esta temporada hasta la fecha y solo una derrota más, dos, (Recre y Linense).

En este punto entra en juego la variable de las sensaciones que tanto han precipitado los acontecimientos haciendo cundir el desánimo entre la parroquia blanquinegra. Necesitará Nafti imprimir mucho carácter e identidad en el juego para espantar fantasmas recientes y no verse sorprendido por un Don Benito sin muchos réditos como visitante, pero que ha batallado en campos de alto rango. «Será un rival peligroso por su ilusión y su hambre y si no que se lo pregunten al Cartagena o al Recreativo. Si no igualamos y superamos su intensidad y su agresividad, lo pasaremos muy mal».

Es el segundo derbi consecutivo para la escuadra de Juan García, que empató ante el Villanovense la pasada jornada en el Vicente Sanz. Los rojiblancos no pudieron enjuagar las lágrimas del último partido lejos de las Vegas Altas ante el Sanluqueño, en el que encajaron una dolorosa derrota tras adelantarse y ceder los tres puntos en los últimos compases. Los dombenitenses no han logrado aún inaugurar su casillero de victorias fuera de casa. «Esperamos que la puesta en escena sea tan buena como hasta ahora, pero logrando sumar, que es imprescindible para nuestros objetivos», advertía Juan García, entrenador rojiblanco.

Tarde de reencuentros

El césped no entiende de nostalgias ni de sentimentalismos, pero la de hoy será una tarde de reencuentros. Hasta tres jugadores (Álex Herrera, Abraham Pozo y Adri) y el técnico (Juan García) regresan al que fue su hogar en algún momento de sus carreras. «Es una semana bonita y especial para algunos porque ha sido nuestra casa y a todos nos gusta ser protagonistas en estos partidos», reconocía el preparador pacense.

Especialmente emotivo será para el lateral izquierdo de los calabazones, perla de la cantera blanquinegra que ha sido testigo de excepción y protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Badajoz y que defendió la elástica pacense hasta este pasado verano.

Juan García señala el orden táctico y la intensidad defensiva como claves para evitar que el rival les haga daño. «Tenemos que conseguir que pasen los minutos, hacernos fuertes, ponerles nerviosos y aprovechar esa ansiedad si no consiguen marcarnos. A partir de ahí, hacer un partido tranquilo, con ritmo bajo y controlar los tiempos, aprovechando las opciones a balón parado y a la contra». Es consciente de que plantear un partido de tú a tú sería un suicidio facilitando que el Badajoz exhiba su potencial ofensivo. «Sabemos cuál es el rival al que nos enfrentamos, que es superior a nosotros y que nuestro objetivo es puntuar por la necesidad en la tabla. Ellos están ahora cerca de nosotros pero no deberían estar ahí».

En cuanto al capítulo de bajas, Nafti cuenta a su disposición con la plantilla al completo. Por su parte, la ausencia más sensible en los calabazones será la del guardameta Sebas Gil, que ha pasado por el quirófano tras sufrir una fractura en un dedo. Juan García admitió que su lesión ha dejado «tocados anímicamente» a sus compañeros, por su peso en el vestuario y en el verde.

El aperitivo del plato principal del choque se vivirá en los aledaños del coliseo pacense, donde se habilitará una 'fanzone' que, de 12.30 a 13.30 horas, reunirá a los aficionados para ir calentando motores con música, barbacoa y diversas actividades.