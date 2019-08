SEGUNDA B Héber Pena, Sergi Maestre y Julio Gracia ejercen de blanquinegros Sergi Maestre, Héber Pena y Julio Gracia, ayer. :: casimiro moreno El Badajoz disputará su primer partido en el Nuevo Vivero el sábado 31 de agosto a las 20.45 ante el Sevilla Atlético M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Viernes, 23 agosto 2019, 09:30

Inevitable hablar del Cartagena. Ayer hubo nueva sesión de presentaciones en el Badajoz, pero el debut liguero es un telón de fondo que jalonó cualquier discurso. La alusión al duelo en el Cartagonova fue una constante de los protagonistas que pasaron por la sala de prensa del Nuevo Vivero: Sergi Maestre, Héber Pena y Julio Gracia. Apenas restan un par de días y la ilusión de aparecer en la pizarra de Nafti de cara al domingo se palpa en el ambiente. «Con ganas de que sea ya el fin de semana», comentaba Julio Gracia (10/02/1998) durante su intervención.

El mediocentro sevillano, cedido por el Betis y que militó el pasado curso en el Cartagena, primer rival del campeonato, espera volver de tierras murcianas con buenas sensaciones: «Vamos a ir a ganar, y si hay que arriesgar, se hará», declaraba respecto al enfrentamiento contra uno de los favoritos de la categoría. Según el centrocampista andaluz, que dice sentirse cómodo de 8 o de diez, la clave será «salir a hacer nuestro juego, no depender de ellos, pero tampoco nos podemos relajar». Se define con un perfil atacante y reconoce que el trabajo en la otra dirección le cuesta más, aunque no escatimará en esfuerzos. Asegura que las molestias que ha arrastrado en algún tramo del verano ya están olvidadas y que se encuentra al cien por cien físicamente.

Héber Pena (16/01/1990), extremo muy experimentado con 170 partidos en Segunda B, coincide con Julio Gracia en la importancia de empezar con buen pie, especialmente al tratarse de un choque fuera de casa, lo cual incrementa la dificultad. «Ganar nos daría mucha moral y confianza respecto a lo que venimos haciendo durante la pretemporada».

Una de las armas más potentes de los blanquinegros, según el atacante ferrolano, es el buen ambiente que se respira en el vestuario. «Estamos formando una buena piña, si mantenemos eso durante el año, remando todos en la misma dirección, el equipo saldrá reforzado y acabaremos entre los cuatro primeros». Pena resalta que en su equipo de procedencia, el Melilla, jugó habitualmente por dentro, pero donde más cómodo se siente y en la faceta en la que se explotan más sus virtudes es por fuera, surtiendo balones a los delanteros.

Para Sergi Maestre (18/11/1990) su llegada al Badajoz es una buena ocasión para quitarse el mal sabor de boca de la pasada campaña en Murcia, «donde pintaban las cosas bien y se torcieron pronto; con ganas de coger otro reto ilusionante». La presencia de «hombres de fútbol como Nafti o De Paula» en el organigrama del conjunto pacense considera que es vital para garantizar un funcionamiento adecuado de la parcela deportiva. Se define como un jugador posicional, táctico, con el radar siempre activado para interceptar los balones del oponente. Pese a que parece una pieza clave en el 'once', no se ve como titular indiscutible, «ya que si uno no está bien con este entrenador entrará otro, porque el nivel está muy igualado».

Por otra parte, el primer partido de la temporada del Badajoz en el Nuevo Vivero ya tiene fecha confirmada. El duelo ante el Sevilla Atlético se jugará el sábado 31 de agosto a las 20.45 horas.