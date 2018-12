«Si hablo (del árbitro) me pueden caer 30 partidos» Lunes, 3 diciembre 2018, 21:47

El técnico del Badajoz, Mehdi Nafti, llegó a la sala de prensa del Francisco de la Hera convencido de que su equipo había merecido la victoria en el choque ante el Almería B porque había jugado mejor que el rival. «Era un partido para ganar, donde hemos generado otra vez ocasiones de gol y balones en el área rival», señaló Nafti. El entrenador admitió que su equipo tuvo dos errores defensivos, pero vio excesivo el castigo del Almería B: «Nos hemos equivocado dos veces, y el rival nos ha castigado en una». Nafti acabó molesto con el colegiado de la contienda, pero no quiso dar más detalles para no tener problemas en forma de sanción. «No hablo que me conozco. Si hablo de él me pueden caer 30 partidos», indicó Nafti. Por último, el técnico quiere que su equipo siga jugando como ante el Almería B, pero con un poco más de acierto de cara al marco contrario. «Hay que insistir y algún día el balón entrará».