SEGUNDA B Guzmán: «Voy a poner todo de mi parte para acortar los plazos y ayudar al equipo» J. P. BADAJOZ. Jueves, 18 abril 2019, 11:22

Guzmán acaparó todos los flashes de la jornada, pero no pudo disfrutar en plenitud de la victoria épica del Badajoz de la que fue protagonista directo. Cuando cogió el balón para colocarlo en el punto de penalti tenía un dedo de su pie derecho roto, pero rebosaba tanta confianza que no dudó en tirar de galones. «En caliente ni lo piensas, aunque lo tenía roto. Asumí la responsabilidad y salió todo bien». En el vestuario, los dolores podían a la alegría. «Cuando me quité la bota veía las estrellas», reconoce.

Ahora solo piensa en recuperarse cuanto antes. «Voy a poner todo de mi parte para acortar los plazos y ayudar al equipo por si se mete en playoff», apunta. El tiempo estimado es entre cuatro y seis semanas. «Es un palo muy duro porque estaba muy ilusionado en ayudar al equipo en este tramo final tan bonito. Siempre tienes esperanzas, pero soy realista y un dedo roto necesita su tiempo». En dos semanas se repetirá las pruebas.

El Badajoz adelanta su próximo partido ante el Malagueño en el Nuevo Vivero al sábado 27 a las 19.00 horas para no coincidir con las elecciones generales.