«En Granada vi un grupo comprometido» Jueves, 1 noviembre 2018, 10:21

Nafti se puso el traje de faena y se estrenó al frente del Badajoz con doble sesión de mañana y tarde. El preparador del Badajoz empezó a dejar su impronta siempre encima de los jugadores y corrigiendo constantemente. «Intensidad», «presión», «velocidad», «sin fallos», «un tres para dos siempre tiene que ser gol»..., fueron sus palabras más repetidas. Nafti no entiende las dos caras mostradas por el Badajoz en este arranque y tratará de darle regularidad. «Lo que vi en Granada no tiene nada que ver con otros partidos. Vi a un equipo con intensidad, orden, que con el 0-1 iba a por el 0-2, que celebraba los goles como si fuera la Champions con todo el banquillo, que los suplentes no paraban de animar a los que estaban jugando... Vi un grupo comprometido».