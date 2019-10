Gorka Santamaría, de cabeza al liderato Gorka Santamaría se eleva entre la defensa para marcar el tercer gol que daba la victoria al Badajoz. / PAKOPÍ «Álex y Kike me han puesto dos caramelos. Antes del gol ya les había dicho que la pusieran al segundo palo que por ahí me iba a mover», señala el nuevo héroe del Badajoz J. P. BADAJOZ. Martes, 15 octubre 2019, 09:05

Casi 16 años después el Badajoz vuelve a ser líder de Segunda B. Desde la temporada 2003-04, la siguiente al descenso de Segunda, con Felines en el banquillo no saboreaba la primera plaza. Entonces era noviembre de 2003 y la jornada doce. Los blanquinegros comandaban la clasificación con 26 puntos, uno de ventaja sobre el Lanzarote, sacaba tres al Pájara Playas de Jandía y cinco al Ceuta. La quinta plaza quedaba a siete puntos. Ahora el campeonato solo transcurre por su octavo capítulo y el Badajoz es primero empatado a 17 puntos con el Cartagena. Y la distancia para salir del playoff es de cuatro puntos con el Córdoba, quinto.

Gorka Santamaría lo ha hecho posible con un doblete que quedará para la memoria del aficionado en un partido trepidante y por la reacción que tuvo el equipo fortalecerá aún más al vestuario. Como subrayó Mehdi Nafti en su comparecencia posterior puede marcar un antes y después para crecer como grupo y de cara a sus rivales. Han tenido que pasar quince años y once meses para ver al Badajoz al frente del grupo 4 de la división de bronce. Gorka Santamaría llevó de cabeza al liderato al equipo blanquinegro. «No nos tiene que descentrar. Una jornada puedes estar líderes y la siguiente podemos estar segundos o terceros. Esperemos que sigamos en esa posición, pero todavía queda mucho. Esto es un esprint de fondo y acaba de empezar», sostiene el héroe de la fantástica remontada.

La plantilla lo celebró en el vestuario. Más que el primer puesto, por la épica victoria en la que tuvo que voltear el 1-2 al descanso. «Es una satisfacción porque se nos había puesto muy cuesta arriba el partido y he podido hacer dos goles en apenas dos minutos. Nos da los tres puntos que es lo más importante».

Gorka salió con la misión de resolver y cumplió con creces. Tenía buenas vibraciones. Y no se equivocó. El delantero bilbaíno había dado instrucciones nada más saltar al maltrecho césped y agradece la colaboración de sus compañeros en su día grande. «Son dos caramelos, uno de Álex (Corredera) y otro de Kike (Pina). Antes del gol ya les había dicho tanto a los laterales como a los extremos que la pusieran al segundo palo que por ahí me iba a mover. Kike me ha puesto un caramelo y solo he tenido que poner la cabeza».

Dos testarazos soberbios que ponen en órbita al Badajoz y hacen que el Nuevo Vivero se entregue a su nuevo ídolo. «Estoy teniendo suerte de cara a gol, cada balón que toco siempre suele ir entre los tres palos. Estoy trabajando para mejorar otros aspectos, sé que dentro del área me van a caer los balones, a veces entran y otras no, ahora está tocando entrar y hay que aprovechar la racha», explica. Un tercer gol que vale un liderato y con premio añadido por ser el mil del Badajoz en Segunda B. Gorka Santamaría se afianza en el pichichi de su equipo con cinco tantos. Mehdi Nafti, como es su costumbre, no entró a destacar a nivel individual y se mostraba satisfecho por la actuación coral. «Es un trabajo de equipo, no me gusta resaltar a nadie. Si mis delanteros marcan es que la cosa va bien».

El Badajoz refrenda su candidatura al ascenso. Gorka Santamaría ya sabe lo que es ascender a Segunda. Lo consiguió con el Bilbao Athletic en la 2014-15 y jugó dos campañas en la categoría de plata, la primera con el filial bilbaíno y la siguiente cedido en el Cádiz. Por eso avisa de que el camino es difícil y largo como se demostró ante el Villarrobledo. «El partido era más complicado de lo que a la gente pudiera parecer. Ellos son bastante alegres con balón, atacan mucho, sí es verdad que atrás dejan espacios y eso a nosotros nos viene bien. Hemos empezado muy bien, le hemos quitado la posesión y hemos estado atrevidos. Luego son dos errores claros nuestros, sin apenas haberse acercado, con media ocasión, han hecho dos goles y ya se nos ha complicado porque han cogido confianza».

Ahora toca defender el liderato en La Condomina. «El UCAM siempre es un rival muy peligroso. En su campo van a querer apretar para poder llevarse los tres puntos. Nosotros vamos con toda la confianza del mundo para hacer un partido como el de Córdoba», comenta el goleador blanquinegro.