El fútbol difumina el borrón en el Badajoz Kike Royo, en primer término, celebra junto a sus compañeros el triunfo ante el Jumilla. :: casimiro moreno El choque de hoy ante el Malagueño y la defensa de la cuarta plaza son el mejor antídoto para una semana convulsa en el plano institucional MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 27 abril 2019, 12:12

Que ruede el balón. Es el mejor antídoto para una semana atípica, convulsa y, en cierto modo, incómoda. En el clímax deportivo, el terremoto de la ruptura irreconciliable entre la cúpula directiva y Premium ha situado el apartado institucional en las antípodas de la euforia desatada por la conquista provisional de la cuarta plaza. En la parroquia blanquinegra existe preocupación y, sobre todo, incertidumbre respecto a cómo puede repercutir la vorágine de los despachos, pero la ilusión es el músculo más poderoso en el fútbol y, este curso, la afición pacense lo ha ejercitado con esmero en la segunda vuelta. De nuevo se palpa ambiente de una gran cita. Las diez victorias en el Nuevo Vivero esta temporada convierten al feudo del Badajoz en el más efectivo diván para expiar penas y filtrar de impurezas exógenas las aspiraciones de playoff. «En segunda B, vivir tardes como la de mañana (hoy) es un auténtico lujo. He tenido experiencias en estadios medio vacíos». Eran las palabras de Nafti en la rueda de prensa previa al choque de hoy ante el filial andaluz (Nuevo Vivero, 19.00 horas).

Todos quieren salir en la foto. Cristian apura los plazos y se machaca para llegar a tiempo. «No descartamos que entre en la convocatoria», reconocía el técnico francotunecino. Los futbolistas son conscientes de que cada partido es un renglón más de una enciclopedia interactiva que se actualiza semanalmente con nuevas gestas.

Kamal y Guzmán Casaseca tendrán que presenciar el desenlace de la trama desde la barrera: «están dolidos por no poder jugar». Ambos están descartados para lo que queda de fase regular por sendas lesiones. El capitán, por una fractura en un dedo del pie, y el centrocampista balear, por una rotura en el abductor.

Por contra, podrá contar de nuevo con Julio Cidoncha tras cumplir su sanción. Aunque la más esperada es la recuperación anímica de Francis Ferrón, resarcido con el gol de la victoria ante el Almería B después de su salida de tono ante el Jumilla. «Es un chico que trabaja duro, que ha tenido altibajos en 2019 y esperamos que recupere su mejor nivel de aquí a final de temporada».

El Badajoz se ha destapado como un perseguidor voraz e implacable, pero ahora toca proteger la fortaleza conquistada y evitar expolios. Un nuevo rol con implicaciones que gestionar. «A nivel emocional no es fácil, sobre todo cuando no estás acostumbrado a verte arriba (...). Pero los jugadores tienen ganas de asumir este reto». Nafti no aclaró qué sistema táctico usará, aunque en casa gana enteros la opción de optar por dos delanteros en detrimento de uno de los pivotes. Adama Fofana y Cidoncha se disputarían en ese caso un puesto en la medular.

El rival llega en una situación crítica. Virtualmente descendido a Tercera, si no logra una victoria quedaría apeado de Segunda B. Hicham y David Grande son sus referencias goleadoras, aunque no han rendido acorde a la calidad que atesoran. El Badajoz está avisado: «Si salimos a ver lo que pasa, como hicimos en el primer tiempo en Almería, es probable que nos llevemos un disgusto». Manolo Sanlúcar tendrá la baja por sanción de Lolo Garrido.