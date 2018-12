«El fútbol ya le debía una a Carrasco» Lunes, 17 diciembre 2018, 08:12

«Contento por el resultado, hemos conseguido ganar 2-0, aunque queríamos vivir un partido más tranquilo. El segundo gol ha llegado muy tarde, pero somos justos vencedores», explicaba al término del partido el entrenador del Villanovense, Julio Cobos, que valoró el trabajo de su equipo durante los 90 minutos tanto en defensa como en ataque.

Cobos salió también al paso de las declaraciones del técnico sevillista, Luci Martín, que al igual que otros entrenadores visitantes criticaba duramente el estado del terreno de juego del municipal villanovense. «Machín también se quejó», dijo Cobos en referencia al partido de Copa del Rey, «pero lo vuelvo a decir, el campo es igual para los dos equipos. Yo no me quejo, es lo que hay y tampoco lo hago cuando voy a un campo bueno. Los equipos buenos son los que se saben adaptar». En ese sentido, apuntó que el filial sevillista no había sabido adaptarse a esta circunstancia: «Para ser un filial con jugadores internacionales y técnicamente muy buenos, la verdad es que no he visto triangulaciones, y mi equipo sí lo ha hecho. Estoy seguro de que ellos también saben hacerlo».

Mención aparte se llevó Andrés Carrasco. El delantero murciano estrenó ayer su cuenta goleadora y para su entrenador el gol hacía justicia a su esfuerzo. «Creo que viene haciendo un trabajo muy bueno y el fútbol le debía una», subrayó, «ha metido gol, eso va a ser bueno para él y eso será bueno para nosotros. Ya se ha quitado ese peso de encima, él hace una labor tremenda y si ya es capaz de meter goles, ya es la leche».

Julio Cobos Técnico del Villanovense

A falta de dos partidos para terminar la primera vuelta, los serones se alejan del descenso y suman 20 puntos, una cifra que para Cobos refleja el buen trabajo del equipo: «Estamos afrontando cada partido como una final y venía un equipo que está metido ahí con nosotros, es importante ir sumando puntos. Creo que se están haciendo bien las cosas», concluyó.