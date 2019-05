«El final de campaña ha sido increíble» Kike Royo señala que una de las claves para meterse en el playoff ha sido contar con «una ciudad volcada desde el inicio de la temporada» JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 24 mayo 2019, 08:23

Kike Royo (Logroño, 14/6/1991) regresaba a Badajoz después de pasar unos días de esta semana en casa de sus padres. La distancia no es un obstáculo para un hombre que se marchó de casa siendo un niño porque quería ser futbolista. Con 15 años llegó a La Coruña y ya no deshizo sus maletas. San Sebastián, Palma de Mallorca, Logroño, Guijuelo y Badajoz. En tierras salmantinas dio el cambio que todo portero necesita. Llegó a pasar un año en la UD Logroñés, recién superada la mayoría de edad, disfrutó de la Liga de Campeones con la Real Sociedad y ahora sueña con ascender a Segunda con el Badajoz. Si gana, lo celebrará; si pierde, confiará en que sea la UD Logroñés la que lo logre.

- En la jornada vigésimo novena, el Badajoz estaba a nueve puntos del cuarto clasificado. ¿Se creen ya que jugarán el playoff?

-Es verdad que nos sacaban muchos puntos, pero comenzamos a ligar victorias, empiezas a pensar que es posible alcanzar esa cuarta plaza y de repente te ves entre los mejores. El final de campaña ha sido increíble.

-¿Cómo pasa un equipo de verse en descenso en la novena jornada a disfrutar ahora de la opción de ascender?

-Comenzamos la Liga con un equipo prácticamente nuevo porque sólo seguían tres jugadores de la pasada campaña. No arrancamos bien, nos costó acoplarnos, no llegaban los resultados, aparecieron los nervios y el club tomó la decisión de prescindir del entrenador (Patxi Salinas, en la novena jornada). Contrataron a Mehdi Nafti y la verdad es que cambió al equipo. En aquel momento era impensable que a día de hoy hablásemos de este partido.

-Si a algo está acostumbrado el Badajoz es a jugar fases de ascenso.

-Es un club que ha tocado todas las categorías. Aquí pasó algo parecido a lo que vivimos en Logroño. El Badajoz desapareció, se fundó un nuevo club y siete años después está peleando por entrar en el fútbol profesional. Como he dicho antes, no lo puede imaginar nadie.

-¿Cómo se vive este éxito?

-La ciudad está volcada con el equipo desde el inicio de la temporada. Está deseosa de ver fútbol profesional. Hemos vivido partidos con 13.000 aficionados en las gradas.

-Una vez dentro del playoff, ¿sienten presión?

-La verdad es que no. De alguna manera, somos la cenicienta, pero cuando saltemos al campo sólo hay que ser mejor que el adversario. Dentro del campo no hay ni presupuestos ni estadísticas. Si ganas, perfecto; si no, felicitas al rival y punto, pero presión no hay. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del premio.

-¿Qué importancia da iniciar la eliminatoria en casa?

-Quizá soy raro, pero prefiero jugar primero en mi campo. Hay muchos jugadores a los que les gusta disputar la vuelta en casa, pero yo no. Si logras un resultado positivo en casa, el segundo es diferente. El ambientazo está garantizado. A mí me gustaría que tanto Logroñés como Badajoz estuvieran la próxima temporada en Segunda, pero eso es imposible.

-Trece partidos sin encajar un gol en el Nuevo Vivero. Son muchos encuentros.

-Sí. Creo que en la segunda vuelta he encajado un gol. Para estar arriba tienes que ser muy fuerte en tu estadio y nosotros lo hemos conseguido. Ahora bien, el Logroñés también es un conjunto muy potente, que defensivamente concede muy poco y que apenas encaja goles. Será un eliminatoria muy pareja.

-¿Dónde se aprende más, peleando por eludir el descenso o luchando por alcanzar el ascenso?

-Peleando por evitar el descenso. Sin duda. Cuando pierdes, cuando haces las cosas mal, cuando estás abajo... aprendes mucho más. Entonces te das cuenta de cuál es la realidad. Este año el cambio ha sido radical.

- Si hubiera podido elegir rival, ¿hubiera seleccionado a la UDL?

-Me lo ha preguntado mucha gente desde que se sorteó la eliminatoria. En estos momentos, todos los adversarios son complicados. Da igual. A mí me hace especial ilusión jugar contra el Logroñés porque es el equipo de mi tierra, pero también hubiera preferido que los dos tuviéramos la opción de ascender.