SEGUNDA B El día de fiesta de Pablo Vázquez Pablo Vázquez, en el centro, felicita a Héber Pena por su gol ante el San Fernando.

Pablo Vázquez cumplía este lunes 25 años, pero lo celebró el día antes sobre el césped de El Prado de Talavera de la Reina. «Un cumpleaños siempre es un día más especial, pero ya estamos en una semana nueva, con ilusiones nuevas y nuevos objetivos. Siempre a dar lo máximo en cada entrenamiento», comenta. El central valenciano resultaría determinante al provocar el penalti que transformaría Héber Pena en el 0-1 y poco después estrenarse como goleador del Badajoz al poner el 0-2 de la sentencia. «Fue un fin de semana redondo, mejor imposible», sonríe Pablo Vázquez.

El defensa blanquinegro concede mayor importancia a la victoria que a su actuación personal. «Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, el Talavera es un equipo fuerte, aguerrido y al final se lo llevaría el que consiguiera proponer más y cometer menos errores. Fuimos más eficaces en defensa y en ataque. El resultado fue justo y estamos muy contentos porque sacar tres puntos fuera de casa en esta categoría es complicado», apunta. Y es que tras el varapalo ante el San Fernando era clave reponerse. «Veníamos de perder y otra derrota habría sido un lastre. Pero nos rehicimos».

A pesar de sus 25 años recién estrenados es ya un clásico de la Segunda B tras una amplia trayectoria que le ha llevado al Ontinyent, San Fernando, Córdoba B, Granada B y Cultural Leonesa. Entre medias, Pablo Vázquez dio el salto a Segunda en las filas del Alcorcón, además de seis convocatorias con el primer equipo del Córdoba en 2017 (tres en Liga y tres en Copa) y tres con el Granada el curso pasado. El Nuevo Vivero lo está descubriendo ahora y agradece el apoyo. «En Segunda B nunca jugué como visitante en Badajoz. Pero veo a la afición ilusionada, animando siempre al equipo. La gente está enganchada y eso se transmite al equipo, hace que el futbolista esté a gusto y dé su mejor versión, nos dan ese plus que necesitamos». Aunque no le sorprende lo que se está viviendo en torno al equipo. «En el fútbol conoces a mucha gente y me habían hablado del Badajoz y su gran afición antes de venir. Es un club que quiere seguir creciendo y yo también quiero crecer aquí. La ciudad quiere engancharse, cada domingo hay un ambientazo en el Nuevo Vivero increíble». Pablo Vázquez se muestra encantado con la ciudad y el equipo, aunque reconoce que lo peor de su adaptación es este verano tan prolongado. «A ver si pasa ya el calor, lo he notado mucho y la verdad es que llevo mejor el frío».

SU FICHA Nombre Pablo Vázquez Pérez. Lugar y fecha de nacimiento Gandía, 7 de octubre de 1994. Demarcación Central. Partidos 3 (3 titular y completos), 270 minutos. Gol 1 (Talavera, 0-Badajoz, 2). Trayectoria Categorías inferiores del Llosa, Huracán juvenil, Ontinyent, San Fernando, Córdoba B, Granada B, Alcorcón, Granada y Cultural Leonesa.

Una lesión le impidió comenzar la temporada y retrasó su debut hasta la jornada quinta. «Los 22 de la plantilla sabemos la competencia que hay. Hay gente de mucho nivel y cada entrenamiento es muy importante, es lo que nos transmite el míster. Eso crea una competencia sana. He participado en tres partidos y me siento a gusto, pero soy consciente que a la mínima cualquiera puede salir del equipo». Pablo Vázquez se ha afianzado en la zaga en los tres últimos partidos, precisamente estrenándose como blanquinegro ante dos de sus exequipos, el filial del Córdoba y San Fernando. «Son rivales que van a estar arriba. Tuve la suerte de jugar en Córdoba, en un estadio precioso y un equipo de superior categoría».