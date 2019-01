Festival blanquinegro Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz:: HOY El Badajoz estrena el año con una goleada rubricada por las genialidades de Éder Díez y José Ángel JAVI PÉREZ Badajoz Lunes, 7 enero 2019, 20:47

El Badajoz se dio un atracón de goles y buen juego en el estreno de 2019. El equipo de Mehdi Nafti deleitó a sus aficionados con una exhibición en las bandas de José Higón y David Martín que llevaron a una goleada que ya necesitaba el Nuevo Vivero. La genialidad del taconazo de Éder Díez y la exquisitez de José Ángel en semivolea desde el suelo pusieron el broche de oro a un gran partido de los pacenses.

4 BADAJOZ 0 ATLÉTICO SANLUQUEÑO BADAJOZ Kike Royo; Toni Abad, Mario Gómez, César Morgado (José Ángel, min. 71), Eneko Zabaleta; José Higón, Damián Petcoff, Cidoncha, David Martín (Guzmán, min. 76); Francis Ferrón (Obando, min. 85) y Éder Díez. ATLÉTICO SANLUQUEÑO Barbero; Ceballos (Misfutt, min. 63), Romero, Reina, Gallardo; Dani Del Moral, Quesada, Abel Gómez, Oriol (Valenzuela, min. 80); Daniel Muñoz y Dani Güiza (Manuel Sánchez, min. 68). GOLES Francis Ferrón, min. 18. 2-0: Éder Díez, min. 46. 3-0: José Higón, min. 83. 4-0: José Ángel, min. 88. ÁrbitrO Cid Camacho (castellano-leonés). Amonestó en el Badajoz a y por el Sanluqueño a Reina (38). Incidencias Unos 4.500 espectadores en el Nuevo Vivero.

Tenía ganas el Badajoz de calentar motores tras el parón navideño. Los blanquinegros salieron muy metidos y dispuestos a llevar la iniciativa. Impuso un ritmo fuerte con una presión muy arriba que provocaba rápidas pérdidas de balón en la zaga del Sanluqueño. El equipo pacense poco a poco iba ganando terreno con mayor presencia en el campo rival. Le puso entrega, pulmón y velocidad para romper la defensa con peligrosos acercamientos. Dominaba la situación y avisaba de sus intenciones con José Higón y David Martín abriendo en canal al cuadro andaluz. Una brecha abierta por donde hacer daño, pero le faltaba remate. Con Francis Ferrón en labores de brega lejos del área pequeña y Éder Díez fijando a los centrales, el Badajoz llegaba pero no miraba a puerta con determinación. Así en una gran jugada de Higón terminó en un centro que se paseó por el área sin encontrar rematador. Seguidamente César Morgado envió un pase largo sobre David Martín que en carrera encaró a Barbero, pero su disparo se marchó rozando el larguero. El Badajoz atrincheraba al Sanluqueño, que no sabía cómo quistarse el incesante agobio que tenía encima. El equipo de Nafti no daba respiro.Y ese momento había que aprovecharlo como así hizo para estrenar el año. En otro contragolpe liderado por David Martín la colgó al área pequeña donde emergió Éder Díez para rematar en un soberbio cabezazo que Babero impidió sacando una espectacular mano, aunque el rechace lo recogió Francis Ferrón bien atento para remachar a gol. El Nuevo Vivero estallaba de alegría. Pero todavía con los ecos de la algarabía de la grada por el tanto, de golpe enmudecía por el gran susto que se llevó en el paradón de Kike Royo a una mano a remate de Dani Muñoz.

Este aviso pareció encoger al Badajoz, que se tornó más cauto y reguardándose atrás. Ya no se mostraba tan alegre y esperaba a la contra para noquear al Sanluqueño. Ferrón en su incansable tarea de bajar a la sala de máquinas, rebañar todo lo que salía a su paso y despuées avivar la caldera arriba, tuvo sus más y sus menos con el capitán Romero. El equipo pacense se mantenía firme y concentrado. De ahí hasta el descanso, los blanquinegros seguían teniendo el control pero con mennor vocación ofensiva. Con un disparo alto de César Morgado se consumía el primer acto.

Lo mejor estaba por llegar. El Badajoz había expuesto sus cartas sobre el césped. Tenía que aprovechar las buenas piernas de Higón y David Martín para dinamitar el encuentro por las bandas. Y así sucedió nada más reanudarse el partido y casi sin tiempo para que el Sanluqueño se colocara sobre el campo. En una de sus arrancadas, David Martín penetra como una moto en el área, mira por su derecha y asiste a Éder Díez que con toda la tranquilidad y valentía del mundo se da la media vuelta y resuelve con un taconazo que puso en pie al Nuevo Vivero. Una genialidad que llenó de asombro a propios y extraños. Impresionante. El Badajoz encarrilaba el encuentro con toda la segunda mitad por delante. Tocaba conservar el preciado botín sin dar las concesiones de otras tardes.

El Badajoz encontraba una autopista por ambos flancos. Los pacenses habían descosido a su rival con las florituras de Martín e Higón. El Sanluqueño asistía con impotencia al vendaval blanquinegro. Higón buscó el gol con una espectacular volea que se estrelló en el larguero. Nafti dio descanso a David Martín por Guzmán, que mantuvo el nivel de tensión por la izquierda y hasta pudo ampliar la ventaja en uno de sus característicos recortes que el poste evitó subir al marcador. No tiene suerte el canterano pacense. Higón, en cambio, sí encontró el merecido premio del gol a siete minutos del final. El partido ya estaba roto y el Nuevo Vivero era una fiesta. Pero la música todavía seguiría sonando porque José Ángel la sinfonía con otro golazo en caída desde la frontal.

Al final, Nafti se permitió el lujo de hacerle un guiño a la cantera con el debut de Obando por Francis Ferrón.

El Badajoz empieza el año con un buen sabor de boca.