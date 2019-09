Ferrón vuelve como pichichi del líder Francis Ferrón celebra uno de sus goles la temporada pasada con el Badajoz. :: J. V. ARNELAS «Si el Badajoz no es el mejor equipo de los cuatro grupos, por presupuesto y organización, le falta poco», señala el exjugador blanquinegro J. P. BADAJOZ. Viernes, 27 septiembre 2019, 08:35

El último pichichi blanquinegro regresa al nuevo Vivero como máximo goleador del líder. Una amenaza muy seria para Kike Royo y sus guardianes. Francis Ferrón ha comenzado esta temporada muy enchufado y aupando al San Fernando a la primera plaza en solitario. Un fulgurante arranque parecido al de la pasada campaña con el Badajoz. Tres goles del algecireño en cinco jornadas han disparado al equipo isleño al frente del grupo con dos puntos sobre los blanquinegros. «Todavía es pronto y más en Segunda B. El ejemplo más claro lo tenemos en el año pasado, mira cómo empezamos y al final cómo terminamos», recuerda Ferrón.

El ahora delantero del San Fernando regresará a la capital pacense apenas mes y medio después de su marcha y lo hace en racha. «Tengo ganas de ir a Badajoz y pisar el Nuevo Vivero, sobre todo porque va a ser un partido bonito para el espectador y seguro que habrá un gran ambiente. Aunque vayan pocas jornadas, un partido entre el primero y el segundo es de los que gustan jugar», apunta.

Ferrón realizó la pretemporada con el Badajoz en un verano convulso para el algecireño hasta que a mediados de agosto se concretó su fichaje por el San Fernando. Era junto a César Morgado los dos únicos jugadores con contrato en vigor, pero una serie de circunstancias le dejaron sin ficha y viendo los amistosos del equipo de Nafti desde la grada. «Son cosas que pasan en el fútbol. Se dijeron verdades a medias, cosas que no he dicho ni nadie de mi entorno. No sé si fue un malentendido, pero nunca dije que me quería ir». Sobre su salida, el club pacense cree que estuvo mal asesorado. «Es normal que salgan ofertas por el año que hicimos. Confío plenamente en mi representante, no vamos a tirar piedras contra nuestro tejado. Cada uno mira sus intereses y creen hacer lo mejor», precisa Ferrón. En ese punto relata su versión. «Lo único es que comuniqué al club que tenía una oferta de tres años económicamente superior, pero nunca que me quisiera ir. Ellos me dijeron que contaban conmigo y ahí quedó la cosa. Pero en una semana todo cambió. Me dijeron que si seguía la oferta la valorara porque iba a tener un papel menos importante que este año. Pero no quiero hablar más del tema. Tengo buen recuerdo y buenos amigos en la ciudad».

«Habrá que pegarle fuerte y a la escuadra porque Kike las para todas. Algo le tengo guardado», avisa

Por ese motivo, el delantero del San Fernando conoce bien la plantilla del Badajoz y la filosofía de trabajo de Mehdi Nafti, de ahí que sea el mejor espía para su equipo. «No hemos hablado aún del rival a fondo. Supongo que el míster sí me pedirá información, pero con tanta información como se maneja hoy en día ya se sabe de todo». Ferrón avisa del potencial del Badajoz. «Conozco bien el equipo de antes y de entrenar con ellos este verano. El Badajoz es un equipazo en todas sus líneas y muy compensado».

Una vez resuelta su situación repasa agradecido su estancia en Badajoz y se muestra encantado haciendo goles para el líder. «Estoy contento por venir al San Fernando y contento por el recuerdo que dejé y viví en Badajoz. Toda mi familia nos llevamos un buen recuerdo de allí y es de agradecer las muestras de apoyo que he recibido».

«Es otro campo»

En cuanto a su exequipo se deshace en elogios. «Si no es el mejor equipo de los cuatro grupos, por presupuesto y organización, le falta poco. Joaquín (Parra) entró con muchas ganas y se está viendo. Este hombre está cumpliendo lo que dijo y es de agradecer que pagara las nóminas pendientes». Ferrón pudo comprobar desde dentro la reforma del Nuevo Vivero y la ilusión que empezó a generar en la ciudad. «He vivido lo que se estaba haciendo allí y es una brutalidad, una auténtica locura. Seguro que al final el Badajoz estará ahí arriba peleando y conseguirá sus objetivos». Y aunque no le dio tiempo a ver la obra concluida, sí la conoce de primera mano. «Me mandaron un vídeo esos mamones para darme envidia. El vestuario es de Primera División ni en Segunda he visto uno así. Pero no solo los vestuarios, los banquillos, los asientos... Es otro campo». Y como uno de los artífices de hacer soñar a la afición reparte méritos de este resurgir en la gran temporada que concluyó con el playoff. «Los jugadores tenemos también parte de culpa de que la gente esté ahora volcada con el equipo».

Este domingo, el pichichi del Badajoz del último curso se reencontrará con algunos excompañeros, especialmente con Kike Royo a quien le tocará la difícil misión de batir. Un duelo de gran nivel. «Habrá que pegarle fuerte a la escuadra porque las para todas. El año pasado lo disfruté como compañero y este fin de semana lo voy a sufrir como rival. Es un buen portero a pesar de que parezca que trabaje en otra cosa. Siempre le digo que es el portero que menos pinta de futbolista he visto en mi vida». Ferrón espera aprovechar su para sacarse un as de la manga. «Tengo mis trucos y algo le tengo guardado».

Y en su imaginario le gustaría volver a marcar en el Nuevo Vivero, pero por respeto a una afición que le idolatró no lo celebraría. «Ganas siempre tengo de marcar en cualquier campo, no solo allí. El delantero vive de eso. Pero no lo celebraría ni ahora ni nunca, aunque volviese dentro de diez años. Es lo más parecido a mi casa y no podría».