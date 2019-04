«Voy a exigir hasta la última gota de sudor» Domingo, 28 abril 2019, 09:03

«Ha sido un partido completo. Sabíamos de la importancia de marcar primero y con el 2-0 en la segunda parte el nivel emocional del rival estaba tocado», resumía Nafti. El Badajoz se consolida en la cuarta plaza, pero el técnico apunta que no hay nada hecho. «Cada partido es una final. Ninguno tiene el playoff asegurado. Lo primero es descansar la cabeza porque la exigencia mental es enorme y pensar en el Melilla». Una cita clave para la que pierde a Éder Díez. «El cambio estaba previsto justo antes de la tarjeta, es la segunda vez que nos pasa. Perdemos una bala para Melilla», asumía Nafti. En cuanto al colchón de tres puntos con el quinto que le permite un fallo en los tres partidos que quedan, el preparador blanquinegro aseguró que no cambia nada. «No tenemos ninguna bala desde octubre. Iremos a Melilla a ganar. No vamos a jugar con ese bonus. Voy a exigir hasta la última gota de sudor».

Y sobre el ambiente se deshizo en elogios. «Estoy muy orgulloso, ves la cara de felicidad de la gente y eso no tiene precio. Que dure».