Excesivo y polémico castigo

Momento del tanto anulado a Espín, una decisión muy protestada por el Villanovense. El Villanovense perdió ante el Recre para cerrar la primera vuelta, con un gol anulado y una mano no señalada por el árbitro ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 8 enero 2019

No tuvo su tarde el Villanovense, probablemente tampoco lo fue para el colegiado Mallo Fernández, protagonista de dos acciones perjudiciales para lo serones, que no sirven de excusa para un partido ante el Recreativo de Huelva en el que no se sintieron cómodos. Un gol anulado a Espín por un dudoso empujón sobre Pablo Andrade y el 1-2 de Alberto Ródenas tras controlar el balón con la mano fueron el detonante de la crispación de los de Julio Cobos.

1 VILLANOVENSE 3 RECRE Villanovense Isma Gil; Sergio Domínguez (Rafa Navarro, min. 85), Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo (Raillo, min. 61), Álex Romero (Xavi Puerto, min. 33), Selfa, Poley, Pedro Montero y Carrasco. Recreativo Marc Martínez; Pina, Pablo Andrade, Israel Puerto, Diego Jiménez, Tropi, Borja Díaz, Llorente, Caye Quintana (Alberto Ródenas, min. 71), Víctor (Iago Díaz, min. 64) y Quiles (Traoré, min. 86). Goles 0-1: Víctor Barroso, min. 10; 1-1: Espín, min. 62; 1-2: Alberto Ródenas, min. 73; 1-3: Borja Díaz, min. 93. Árbitro Mallo Fernández (castellanoleonés). Amonestó a los locales Montero, Sergio Domínguez, Espín y Javi Sánchez, y a los visitantes Pina, Víctor y Caye Quintana. Incidencias Municipal villanovense, unos 1.200 espectadores, con presencia de aficionados visitantes.

Con todo, el Recre fue superior, aunque quizás el resultado fue demasiado abultado para lo visto sobre el terreno de juego. El técnico serón sorprendió de inicio con la entrada de Álex Romero en el centro del campo. Sin embargo, el jugador granadino apenas pudo disfrutar de media hora de partido después de sufrir el mal estado del césped del municipal villanovense y caer lesionado en una acción fortuita.

El equipo de José María Salmerón entró de lleno en el partido y antes del primer minuto ya tuvo su primera ocasión en las botas de Caye Quintana que remató fuera por poco. La respuesta del Villanovense llegó a balón parado con un disparo de Poley que se marchó por encima de la meta de Marc Martínez.

La primera media hora de juego fue de dominio visitante y, rápidamente, se tradujo en gol. No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando Víctor Barroso culminaba en gol una jugada en la que Isma Gil salvó dos veces el gol, pero nada pudo hacer ante el tercer disparo rival (0-1).

Si la incomodidad estaba siendo la nota dominante en el equipo local, el tanto en contra no hizo sino acrecentar esa sensación, aunque el Recre no supo aprovecharlo para ampliar la renta. En el 13, Caye Quintana disparaba al lateral de la red tras un buen pase al hueco de Quiles.

No reaccionaba el Villanovense, que tímidamente lo intentó con un remate de Pedro Montero y un segundo de Carrasco que el meta onubense atrapó en dos tiempos. Sí generaba peligro el cuadro visitante que, en el 29, tuvo otra gran ocasión de Borja Díaz que salvó el palo.

Solo en el tramo final de la primera parte reaccionaron los de Julio Cobos. La ocasión más clara fue para Pedro Montero en el 35, pero los serones no consiguieron empatar el partido antes del descanso.

En la segunda mitad se iba a jugar menos, pero iba a crecer la intensidad. El Villanovense salió convencido de enmendar sus errores y con más mordiente. A los cuatro minutos, Xavi Puerto avisaba con un disparo desde el segundo palo que se marchaba desviado. Acto seguido llegaría la primera acción polémica con el gol anulado a Espín. Sin embargo, en el 61, el central murciano se desquitaba rematando de nuevo a gol un buen centro de Poley desde la derecha (1-1).

Pero volvió a aparecer ese juego incómodo y algo inseguro, lo que propició el gol recreativista. Eso sí, no exento de polémica pues Ródenas, que acababa de entrar por Caye Quintana, prolongó el balón con la mano en su carrera con Javi Sánchez antes de batir a Isma Gil (1-2).

Lo intentó con todo el Villanovense para buscar al menos el empate y evitar la primera derrota como local desde la llegada de Julio Cobos, que incluso hizo debutar a Rafa Navarro, pero la insistencia se quedó esta vez sin premio y el Recre defendió el marcador con uñas y dientes. Ya al final, con los serones volcados al ataque, Borja Díaz hizo el 1-3 definitivo al contragolpe.

Un golpe para empezar el año, a las puertas del primer derbi de 2019 ante el Badajoz esta semana.