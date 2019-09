«Tenemos que estar más serios atrás y de cara a gol» Dani López, junto a David Agudo, en un entrenamiento. :: e. domeque El delantero rojiblanco Dani López analiza el arranque liguero de su equipo después de sumar cuatro jornadas sin lograr la victoria ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Viernes, 20 septiembre 2019, 09:25

Confianza, pero también autocrítica. El Don Benito afronta una nueva oportunidad de lograr la primera victoria este domingo ante el Marbella. Mira al rival, aunque además se observa en el espejo en busca de defectos. En los cuatro partidos disputados, los errores han castigado a los de Juan García. Fallos en defensa, también en ataque, han provocado que el triunfo aún se resista después de dos empates y dos derrotas.

«Estamos compitiendo bien, nos falta un poco de fortuna de cara a gol y materializar las ocasiones. Luego tenemos que limar detalles en defensa, porque son fallos que nos están costando puntos», señala Dani López. El delantero rojiblanco no esconde que la mejoría debe llegar también en ataque: «Hay que seguir en esta línea, sin volvernos locos. Tenemos que estar más serios atrás y de cara a gol. Tenemos oportunidades y ocasión de hacer más daño, no lo estamos haciendo y tenemos calidad para ello».

El vestuario del Don Benito transmite un mensaje de calma. Lo hace a nivel interno, con la confianza de que los resultados terminarán llegando, pero también de puertas para fuera. «Intentamos estar tranquilos, porque esto acaba de empezar. Estamos trabajando bien y este pasado fin de semana creo que hicimos el mejor partido y el más completo de los cuatro que llevamos, aunque no basta con eso, porque al final los tres puntos no llegan», lamenta Dani López, «a veces prefieres que sean tres puntos y que no hayas jugado tan bien».

LAS FRASESDani López Jugador del Don Benito «Me gusta jugar con un delantero como Agudo a mi lado, pero también con otro sistema» «Marcar te da confianza para el resto de partidos, pero no me preocupa»

La autocrítica sigue pidiendo entre ellos mayor contundencia en las distintas facetas del juego, algo que podrán volver a exigirse ante un siempre complicado Marbella. «Ellos van a tener que luchar para sacar algo positivo de aquí y nosotros igual tenemos que pelear el doble. Tenemos que quitarnos de la cabeza los equipos que vienen con un presupuesto alto, tenemos que tenerles respeto, pero no miedo», advierte el atacante madrileño.

Suyo fue el primer gol de la temporada en el empate ante el Mérida. Y a sus 34 años tira de veteranía para hablar de la faceta individual: «Marcar te da confianza para el resto de partidos, pero no me preocupa. Ya tenemos una edad y no vamos buscando lo individual, sino lo colectivo. Prefiero dar los goles que meterlos, mientras sea para sumar».

Tiene claro su papel en el campo, más allá del sistema de juego. De momento, parece bien aclimatado al once inicial, tanto si el dibujo le deja solo en ataque, como si es en compañía de David Agudo. Aunque prefiere esta última opción. «Personalmente, me gusta jugar con un delantero como Agudo a mi lado. Creo que se puede aprovechar mucho de los movimientos que hago, pero también estoy muy contento con otro sistema porque tenemos detrás jugadores con mucha calidad», prosigue el jugador que tiene marcado en el calendario el regreso al Nuevo Vivero esta temporada. Allí jugó en la 2011/12, «pasé un año muy feliz y será bonito volver».