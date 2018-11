«Por esfuerzos de los chicos nos hubiéramos merecido ganar un punto» Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz Domingo, 11 noviembre 2018, 21:08

Valoración general del encuentro: «Una lástima perder en el último minuto y de penalti. Creo que por esfuerzos de los chicos nos hubiéramos merecido ganar un punto. Hubo un gran rival. Cartagena tuvo grandes ocasiones en el primer tiempo y un larguero en el segundo. Tuvimos solo dos ocasiones de gol en la segunda parte y pensé que nos lo llevaríamos. Pero bueno, el fútbol. Qué le vamos a hacer».

Planteamiento defensivo: «Hemos trabajado el sistema de cinco defensas durante toda la semana. Después del Don Benito y viniendo aquí, creí que el equipo necesitaba seguridad defensiva. Ese bloque se ha visto ahí. Me hubiera gustado que ese 5-2-3 hubiera sido un 4-3-3 y que los carrileros pisaran más el campo contrario. Hemos tenido la agresividad que me gusta y enfrente había un equipo de nivel. Hemos dado la talla».

Sobre el penalti: «Yo creo que sí ha sido falta. Me parece desde donde lo he visto. Me gustaría decir que no, pero sí lo ha sido».

Actitud demasiado defensiva del equipo: «En el primer tiempo apenas hemos pisado campo contrario y hemos respetado al rival. Hemos estado más pendientes de protegernos. También se puede defender con balón y no lo hemos hecho».

Sobre las posibilidades de competición del Badajoz: «Hemos dado un paso. Hemos tenido un equipo que se parece a lo que yo quiero, pero a nivel de puntos… Volvemos a casa sin nada. Hay mimbre y contenido, pero no es suficiente».

Sobre los cambios en el once titular: «Me gustan todos mis jugadores. No elijo a nadie por encima de otro. He hecho cambios con respecto a la semana pasada. Esta temporada puedo sacar pecho y mirar al banquillo y decir que tengo jugadores que se merecen estar en el 11. Intento dar la oportunidad en el momento dado y mirar en función contra quién jugamos».

Control del juego: «En el segundo tiempo sí hemos tenido más control. En el primer tiempo ha sido un quiero y no puedo. El Cartagena se ha puesto nervioso en la segunda mitad. Se parecía más a lo que queríamos nosotros desde el inicio».

Charla en el descanso: «Exigir más al Cartagena y querer más el balón, así como pisar más el campo contrario y crearles dudas. Estaban muy cómodos en el primer tiempo y no podíamos permitírselo».