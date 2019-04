«Es un equipo con garra, coraje y además con fútbol» Domingo, 21 abril 2019, 10:59

«Este vestuario es para quitarse el sombrero, lo vengo diciendo durante todo el año. Es un equipo con garra, coraje, corazón y además hay fútbol». De esa forma valoraba Juan García, entrenador del Don Benito, el trabajo de su equipo para ganar al San Fernando después de resarcirse de una mala primera mitad.

«Han sido dos partes muy diferenciadas, en la primera ellos han aprovechado muy bien sus dos ocasiones. Ha sido un jarro de agua fría y nos han desdibujado. En el descanso me habría gustado hacer once cambios, pero no podía», decía Juan García que en el vestuario les leyó la cartilla: «Les dije que quedaban 45 minutos, que no nos centráramos en los errores que habíamos cometido y que con un gol nos metíamos en el partido. Que tirásemos a puerta, porque sin tirar no podíamos ganar y que aprovechaban las jugadas a balón parado».

Mejor no pudieron obedecer las órdenes sus jugadores, «arropados por una gran afición que ha creído y, además, hemos tenido acierto en las ocasiones», reconocía.

Juan García Técnico del Don Benito

El entrenador rojiblanco valoró también el rival que tenían delante, «uno de los mejores equipos de la categoría, por eso tenemos que valorar muy positivamente todo lo que hemos hecho hoy. En la primera parte nos hemos ido cabizbajos y hemos terminado como héroes, cuando tampoco es así».

De cara al tramo final de temporada Juan García valoraba la victoria del Don Benito, pero matizaba que «queda un partido menos con tres puntos más. Metemos cinco puntos al Granada B que para nosotros es nuestro rival, puesto que es el último equipo al que nos enfrentamos aquí».