SEGUNDA B «El equipo se deja el alma en el campo» Dani López. :: e. d. Dani López, delantero del Don Benito, cree que un triunfo este domingo serviría para subir la moral del equipo rojiblanco ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 5 octubre 2019, 09:39

Don Benito. Es el tercer equipo, de los ochenta de la categoría, que más tira a portería. Sin embargo, ni los goles ni los triunfos terminan de llegar para un Don Benito que es colista del Grupo IV. El propio club rojiblanco compartía ayer la estadística en sus redes sociales. Números que enfadan a Juan García, tal y como reconocía en la previa del partido ante el filial del Granada: «Saber que generamos tanto y que no se materializa te enfada más. Trabajamos en ello durante toda la semana y creemos que vamos a romper esa estadística para que se convierta en puntos».

Y cuando falta el gol, las primeras miradas van dirigidas a los delanteros. Dani López empezó con buen pie logrando marcar el primer tanto de la temporada ante el Mérida, pero ya no ha vuelto a ver portería. David Agudo, que cuenta con menos minutos, aún no se ha estrenado este año. «Es cuestión de rachas y nosotros no estamos pasando por una buena», explicaba ayer Dani López, que pasaba minutos antes que el entrenador rojiblanco por sala de prensa. «Pero si no somos nosotros, los delanteros, pues que sea otro compañero. El caso es que el equipo sume tres puntos», proseguía.

El delantero madrileño asegura que el equipo no se obsesiona con el gol, tampoco con la falta de victoria. «Sabemos que con el trabajo que estamos haciendo tiene que llegar porque el equipo se deja el alma en el campo. Creo que el fútbol está siendo injusto con nosotros», dice el rojiblanco, que espera, eso sí, que el triunfo llegue ya esta semana. Un triunfo que cree que supondría una buena dosis de moral para toda la plantilla.

Atrás queda ya la expulsión de Mario Gómez ante el Recreativo de Huelva. Una doble amarilla que la juez de Competición ha dejado sin efecto, por lo que podrá jugar el domingo. Dani López cree que es positivo poder contar con el central sevillano y defiende la actuación arbitral pese al error. «Es una labor muy difícil, tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos y creemos que se equivocó, pero como me puedo equivocar yo a la hora de meter un gol. Tenemos que dejar que los árbitros hagan su trabajo», sostiene.

Precisamente, cree que esos errores son los que tienen que evitar ante el Recreativo Granada este domingo. «Es un equipo que te puede hacer daño en cualquier momento y tendremos que estar muy atentos para no cometer errores. Si cometemos un fallo, son jugadores que seguramente te pueden hacer muchísimo daño».