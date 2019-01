«El equipo no está en condiciones de plantearse objetivos» Martes, 8 enero 2019, 08:37

Mehdi Nafti se mostraba satisfecho con el partido de sus jugadores. «Tengo que felicitar a los chicos porque desde que hemos vuelto de Navidad están muy comprometidos». El técnico blanquinegro valoró de forma positiva el valioso triunfo ante el Sanluqueño. «Para nosotros es una victoria muy importante, anímicamente estamos muy contentos y también porque se ha vuelto a ver la conexión con la afición». Aunque reconocía que la goleada podía ocultar la dificultad del partido y algunos aspectos a corregir. «Ha sido un buen partido, con sus más y sus menos. Con altibajos porque el equipo ha bajado el empuje de la primera mitad. En el primer tiempo nos ha salvado el reflejo de Kike y por mala suerte nos habríamos ido con empate». En ese sentido, Nafti achacó que su equipo no supiera mantener la intensidad y concentración los noventa minutos. «Si no metes el segundo el rival se crece. Ellos han hecho muy poco y hemos podido ir al descanso 1-1. Ha habido momentos mejorables. El punto negativo ha sido la lesión de César. Vamos a cruzar los dedos y esperar la resonancia».

Sobre el nivel del Badajoz que puede alcanzar para proponerse otras cotas, Nafti se mostró cauto. «Ahora mismo no está en condiciones de plantearse objetivos. Tiene síntomas de fiebre y se tiene que recuperar para el domingo donde espero que sea otra fiesta». El preparador franco-tunecino lamenta que su equipo no continúe la misma línea como visitante. «Nos falta tener esa regularidad que no ha tenido en la primera vuelta. En casa el equipo siempre ha dado la talla desde que estoy aquí. En casa no estoy preocupado porque el equipo responde». En líneas generales subrayó el gran trabajo de los suyos. «Todos están comprometidos y todos se han subido al barco».

En cuanto al debut del juvenil Obando destacó su trabajo y compromiso. «El cambio lógico por jerarquía era Ezequiel, pero necesitábamos reforzar el centro del campo. Ezequiel está más cerca de ser titular. Yo no regalo nada y el chaval está comprometido. Se lo ha ganado. Hay jugadores del B y del juvenil que vienen a entrenar con nosotros y si el chico se lo merece va a jugar».