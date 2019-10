«Somos un equipo anárquico» Lunes, 21 octubre 2019, 08:21

Diego Merino debutaba en el banquillo local del Romano y valoró a su equipo como «un grupo anárquico, tenemos que ser más organizados, rigurosos a nivel táctico, pero esa anarquía nos lleva a no ser estables ni regulares. Ahí tenemos un margen de mejora importante. Si no, es como tirar una moneda al aire. Me quedo con lo positivo, la casta, la lucha, el remontar, el intentarlo hasta el final, eso es lo que me da ganas de seguir adelante». Sobre los regalos al rival, quiso analizar los dos goles: «El primero me fastidia porque lo habíamos trabajado, el segundo. a perro flaco todo se le vuelven pulgas». Valoró el resultado: «Queríamos ganar porque necesitamos sumar de tres en tres, la actitud ha sido muy buena por parte de todos, hemos corrido muchísimo, pero desorganizados».